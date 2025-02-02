07:14
USD 87.45
EUR 90.81
RUB 0.89
Общество

Руне Стейнберг: Когда приезжаю в Кыргызстан, ощущение, что возвращаюсь домой

Фото героя публикации. Руне Стейнберг

Руне Стейнберг — антрополог. По национальности датчанин, рос, учился в Германии. Сейчас сотрудник университета Палаки (Palacky University Olomouc) в Чехии. По научной линии приехал читать лекции об идентичности в Центральной Азии с точки зрения антропологического подхода в Американском университете Центральной Азии в Бишкеке.

— Как вы оказались в Кыргызстане?

— Впервые приехал еще в 2006 году. Это была научная работа. Поехал в Джалал-Абадскую область, село Кызыл-Ункур. Это рядом с Арстанбапом. Там потрясающе красивая природа и гостеприимные жители. Я с удовольствием изучал там кыргызский язык и культуру. Пожалуй, это было мое самое долгое пребывание в вашей стране. Потом были лишь короткие командировки, изредка до двух месяцев.

— Как прошла адаптация?

— Мои поездки были краткосрочные, но частые. Насчет адаптации... Чем лучше я изучал кыргызский язык, тем больше я узнавал о кыргызском обществе. У меня не возникали трудности с адаптацией. Когда я ездил по делам в Алматы (Казахстан) и возвращался в Кыргызстан, при переходе через границу было ощущение, что возвращаюсь домой. Возможно, это влияние того, что кыргызский народ прост в общении, они с теплотой встречают тебя, они открыты. К тому же Кыргызстан был первой страной в Центральной Азии, куда я приехал.

героя публикации
Фото героя публикации. Руне Стейнберг

— Чем занимаетесь сейчас?

— Антропологическими исследованиями. У меня свой научный проект.

— В каких регионах Кыргызстана вы были, что интересного вам запомнилось?

— Пожалуй, я был во всех областях. Больше всего понравилось в Иссык-Кульской. Был на руднике «Кумтор», это очень интересный опыт. Еще одно мое любимое место, не только в Кыргызстане, но и во всем мире, — озеро Сон-Куль. Оно потрясающе! Также к местам, которые меня впечатлили, можно отнести леса Арстанбапа и Кызыл-Ункура, рынок Кара-Суу в Ошской области, город Ош, село Кашкар-Маала в Джалал-Абадской области, базар в Кадамджае, а также Ат-Башы.

— Вы заметили изменения в Бишкеке с того момента, как приехали первый раз?

— В Бишкеке многое изменилось. Но в целом атмосфера осталась прежней. Заметил, что многое подорожало, особенно с начала войны России и Украины. Подорожала аренда жилья, еда. Есть сильные изменения в сфере мобильной связи. Стало проще в коммуникации, в ориентации, появились приложения по передвижению. С 2013 по 2016 год это было сложнее. В Бишкеке появились новые парки, но некоторые старые пришли в упадок. Заметил процветание культуры кафе. Построены современные, модные, шикарные и очень дорогие кафе. Но в то же время ты можешь пойти туда поработать, посидеть, расслабиться, укрыться от холода. Воздух стал хуже. Не знаю, с чем это связано. Как я слышал, одна из причин — ТЭЦ, и то, что люди используют уголь для отопления домов, так как газ дорогой. Возможно, это серьезная проблема для Бишкека.

героя публикации
Фото героя публикации. Руне Стейнберг

— Что бы вы изменили в Кыргызстане?

— Если бы у меня была такая возможность, думаю, было бы хорошо, если правительство выделяло серьезные субсидии с целью обеспечения людей чистым отоплением и электричеством, чтобы не было много смога. В городе также много автомобилей. Это сложный вопрос, но можно создать зоны свободные от машин. Это, думаю, повысило было качество жизни. Общественный транспорт должен взять на себя перевозку людей. В целом общественный транспорт в Бишкеке довольно удобный. Сейчас много автобусов и маршруток. Но, оказывается, маршрутки не ездят уже. Они действительно были тесные. Но они были некой аутентичностью города. У меня есть ностальгия по ним.

— Какие планы на будущее?

— Хотел бы продолжить работу в качестве антрополога, включая работу в Кыргызстане. Хотел бы поехать в село Кызыл-Ункур и увидеть урожай грецких орехов, увидеть, как выглядит село сейчас. Ведь с моей первой поездки туда прошло почти 20 лет.

Планирую побывать в Баткене и пробыть там некоторое время. Мне интересно развитие кыргызского общества. Особенно развитие текстильной и швейной отраслей. Интересны молодые люди, которые работают в кол-центрах, обслуживая страны Запада, включая США. Это очень интересный феномен. Очень надеюсь, что Кыргызстан будет вносить свой вклад в развитие мировой экономики и жители страны улучшат свое экономическое положение.

Кыргызстан — непривилегированная страна в смысле кооперации со странами Запада, и они могли бы сделать гораздо больше для поддержки этой маленькой, но красивой страны. Мои возможности, конечно, ограничены, но я буду говорить и писать об этом.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/318165/
просмотров: 7949
Версия для печати
Материалы по теме
Кочевая жизнь пришлась по нраву — фотограф из Петербурга о жизни в Кыргызстане
Кыргызстан умеет в себя влюблять — сибирячка Алена о жизни в Бишкеке
Сделал предложение на сцене. Артистка балета из Японии Мэгуми о жизни в Бишкеке
Найти невесту и внести вклад в медицину — японец Накаджима Дайсуке о жизни в КР
Каково это — быть пакистанским студентом в Кыргызстане? История Аннса Мустафы
Как «Дочь советской Киргизии» откладывала приезд Рафаэля Бисалиева в Бишкек
В Кыргызстане чувствую свободу. Житель Оренбурга о переезде в Каракол
Популярные новости
Страйкбол, пейнтбол и&nbsp;лазертаг в&nbsp;Бишкеке. Площадки, стоимость и&nbsp;адреса Страйкбол, пейнтбол и лазертаг в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса
Около миллиона мигрантов могут покинуть Россию в&nbsp;2025 году Около миллиона мигрантов могут покинуть Россию в 2025 году
В&nbsp;МГУ поздравили Аскара Акаева с&nbsp;юбилеем и&nbsp;устроили концерт в&nbsp;его честь В МГУ поздравили Аскара Акаева с юбилеем и устроили концерт в его честь
В&nbsp;городе&nbsp;Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее&nbsp;открыть В городе Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее открыть
Бизнес
10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;старт бизнеса? Это реально с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; 10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; БЕСПЛАТНО на&nbsp;всех тарифах &laquo;Переходи на&nbsp;О! КОМБО&raquo; «Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»
Трансграничное сотрудничество: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; и&nbsp;зарубежные партнеры объединяют усилия Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные партнеры объединяют усилия
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; делегат Всемирного банковского форума «Элдик Банк» — делегат Всемирного банковского форума
3 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 февраля, воскресенье
22:01
Белый дом против певицы Селены Гомес: полемика вокруг миграции
21:15
Сайт USAID перестал работать: что это значит и как это затронет Кыргызстан
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 февраля: без осадков
19:34
В Кыргызстане временно запретили экспорт сельскохозяйственных животных
19:00
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, фламенко и фантасмагория