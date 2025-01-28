19:45
USD 87.45
EUR 91.18
RUB 0.90
Общество

Две группы трансплантологов будут работать в Больнице кыргызско-турецкой дружбы

В Министерстве здравоохранения прошла встреча главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева с делегацией Минздрава Турции.

По данным пресс-центра министерства, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области трансплантации органов на базе Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы.

МЗ КР
Фото МЗ КР
Отмечено, что группа турецких специалистов, возглавляемая доктором Бахар Айдынлы, в настоящее время изучает работу кыргызско-турецкой больницы. В составе делегации — врачи-трансплантологи, которые планируют провести пересадку почки двум пациентам по мере готовности в ближайшее время.

Бахар Айдынлы озвучила, что в этом медучреждении в дальнейшем будут работать две группы трансплантологов.

По словам Алымкадыра Бейшеналиева, в настоящее время два пациента готовы к пересадке почки.

«В рамках ранее подписанных соглашений между Кыргызстаном и Турцией трансплантация почек будет доступна и для других пациентов. Финансирование этих операций будет осуществляться на основании распоряжений кабинета министров КР. Стоимость трансплантации почки для одного пациента составляет $7,5 тысячи. Для первых двух операций из президентского спонсорского фонда выделено $15 тысяч», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/318170/
просмотров: 1098
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкек из Турции прибыли новые автобусы для общественного транспорта
Избиение кыргызстанки в Турции. Ребенок передан матери — МИД
​​Число жертв пожара в турецком отеле возросло до 76. В стране объявлен траур
Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Болу
Трупную трансплантацию органов намерены развивать в Кыргызстане
В Турции и Китае прошли испытания беспилотника вертикального взлета
В Стамбуле шесть граждан Узбекистана умерли от отравления поддельным алкоголем
Экспорт автомобилей из Турции в Кыргызстан вырос на 1,36 процента в 2024 году
В Турции с 1 января подорожала регистрация IMEI для иностранных смартфонов
Главы муфтията и Госкомрелигий КР посетили Турцию с рабочим визитом
Популярные новости
Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на&nbsp;инаугурации в&nbsp;США Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США
МИД Кыргызстана предупреждает граждан о&nbsp;новых мерах США по&nbsp;иммиграции МИД Кыргызстана предупреждает граждан о новых мерах США по иммиграции
Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из&nbsp;России Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из России
Здание &laquo;Кыргызтелекома&raquo; в&nbsp;центре Бишкека продадут Здание «Кыргызтелекома» в центре Бишкека продадут
Бизнес
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
O!Bank получил три награды от&nbsp;Межбанковского процессингового центра O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
28 января, вторник
19:31
Авиакрушение в Актау. Самолеты Узбекистана изменили воздушные маршруты Авиакрушение в Актау. Самолеты Узбекистана изменили воз...
19:02
Налоговая служба автоматизирует проверку отчетов по косвенным налогам
18:40
А где тут переход? В Бишкеке патрульные проводят рейд «Пешеход»
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 28 января. Что показывают датчики
18:04
В Кыргызстане запретили госномера с непристойными и криминальными аббревиатурами