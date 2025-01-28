Проректором КРСУ стала Гульнара-Клара Самат

Гульнару-Клару Самат назначили проректором Кыргызско-Российского Славянского университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Заместитель министра образования и науки Кыргызстана Абазбек уулу Расул представил нового заместителя ректора и отметил богатый жизненный и профессиональный опыт Гульнары-Клары Самат.
«Для меня большая честь влиться в ваш коллектив. Это очень сильный интеллектуальный пласт. Надеюсь на сотрудничество. Есть опыт как в преподавательской, так и в дипломатической деятельности, который поможет КРСУ улучшить его авторитет в стране и за рубежом», — подчеркнула она.
Заместитель ректора КРСУ начинала карьеру с должности учителя русского языка и литературы в школе № 7 Таш-Кумыра. Занимала должности советника по международной безопасности в МИД, пресс-секретаря бывшего президента Курманбека Бакиева, директора Международного института стратегических исследований, главы ЦИК, посла Кыргызстана в России и депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен».
В 2008 году заявив, что ей угрожает Максим Бакиев — сын экс-главы государства Курманбека Бакиева, Гульнара-Клара Самат покинула страну. Вернулась в Кыргызстан в 2009-м. Позже изменила имя с Клары Кабиловой на Гульнару-Клару Самат.