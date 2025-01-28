«Просто выгони и сам живи». Мошенники хотели отобрать дом у главы стройкомпании

В соцсетях распространили видео разговора Эламана Мазырбаева, мужчины, пытавшегося поджечь себя у здания Генпрокуратуры, и Арсланбека Калмурзаева, который обманным путем продал ему дом.

Дом, из-за которого произошел конфликт, принадлежит главе строительной компании TS Group Алмазу Тиленову. По его словам, он согласился продать дом Арсланбеку Калмурзаеву под строительство медресе для девочек, но разорвал сделку, не получив полного расчета. Как отметил Алмаз Тиленов, в переговорах Эламан Мазырбаев не упоминался.

Во время видеозвонка мужчины обсуждают, как забрать дом Алмаза Тиленова. Арслан обещает помочь вернуть им же проданный дом Эламану, если тот заплатит $5 тысяч.

Ранее Эламан приобрел дом у Арслана Калмурзаева, рассчитавшись автомобилями.

«Сходи в офис и оставь $5 тысяч либо я отправлю тебе свои реквизиты. Отправь $5 тысяч», — заявляет Арслан.

В ходе разговора Арслан Калмурзаев заявляет, улыбаясь: «Эламан, пойди просто, выгони и сам живи. На Алмаза «духу не хватает»? Нельзя по-мужски «поговорить»?»

«Проблема в том, что он говорит, что не продавал. В общем, зря я купил этот дом. Было бы хорошо, если бы вы перед отъездом закончили с документами. Вы свои долги закрыли и уехали, а у меня куча долгов. Машины, на которой я бы ездил, нет, квартиры нет, все продано, в залоге или в ломбарде», — отвечает Эламан.

Арслан ответил, что тогда Алмаза Тиленова нужно выгнать и посадить, а ему самому заселяться.

Как сообщалось ранее, 20 января Эламан Мазырбаев совершил акт самосожжения, облившись керосином, возле здания Генпрокуратуры. Он объяснил это «несправедливостью, связанной с покупкой недвижимости». В 2023 году он приобрел дом на улице Осипенко, № 103 за $520 тысяч, но при оформлении оказалось, что он находится под арестом, а дом отобрали.