Поднимаясь по лестнице, слышите хруст в коленном суставе? Или при работе не можете разогнуть полностью руку? Тогда это повод задуматься о здоровье.

Какие симптомы могут говорить о нарушениях? Как сохранить подвижность суставов и можно ли избежать осложнений? Об этом 24.kg рассказал травматолог-ортопед Адилет Нарыкулов.

Фото из архива собеседника. Адилет Нарыкулов

— Сустав — это орган, который участвует в осуществлении опорной и двигательной функций.

Есть дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, в результате которого происходит разрушение внутрисуставного хряща — артроз. Он поражает ткани, на которые приходится регулярная нагрузка, в том числе коленный, тазобедренный, плечевой суставы и другие.

Кто чаще подвержен этому недугу: люди старшего возраста;

женщины старше 40-45 лет, особенно после наступления менопаузы. Это связано с гормональными изменениями (снижением уровня эстрогенов), которые влияют на прочность костей и суставов;

люди с нарушением обмена веществ (сахарным диабетом, нарушениями работы щитовидной железы), имеющие генетическую предрасположенность, травмы суставов. Избыточная нагрузка (при ожирении или профессиональной деятельности) тоже может усиливать давление на суставы.

— Какие симптомы говорят о нарушениях?

— Обычно артроз характеризуется болью в суставах, особенно в ночное время, отечностью, хрустом, ограничением подвижности (сустав сгибается не до конца).

— Если из всех симптомов есть лишь хруст, является ли это признаком патологии?

— В основном хруст может быть в двух случаях: разрыв мениска при травме или дегенеративное изменение мениска. При разрыве мениска симптомы отличаются от обычного артроза. При сгибании/разгибании, подъеме по лестнице могут ощущаться щелчки, хруст, ограничение движения. В таких случаях надо проводить диагностику для постановки точного диагноза и устранения проблемы оперативным путем. Золотым стандартом для выявления заболеваний является МРТ. В норме ничего не должно хрустеть.

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— Нужно ли ограничивать себя в движении при проблемах с суставами?

— В острый период желательно обеспечить покой. После стабилизации состояния, снятия воспаления и боли можно практиковать скандинавскую ходьбу, делать специальные упражнения. Отказываться от спорта не стоит.

— У детей могут быть проблемы с суставами?

— У них в последнее время встречаются артриты инфекционного генеза. Допустим, если у ребенка слабые суставы, а он перенес ангину, грипп, другое инфекционное заболевание, то инфекция может попасть в сустав и вызвать воспалительный процесс. В результате пораженный сустав увеличивается.

Обычно, если тазобедренный сустав воспален, идет удлинение конечности. В первую очередь дети начинают хромать. Если проблемы с коленным суставом, то дети будут жаловаться на сильные боли, отек и местное повышение температуры.

При реактивном артрите у детей советуем ограничить движение. Если частота обострения ангины четыре-пять раз в год, то рекомендуем удалить миндалины.

В любом случае надо найти очаг. Иногда причиной реактивного артрита может стать даже зубной кариес.

Сейчас у многих детей отмечается искривление ног. При Х- и 0-образных ногах первую нагрузку получают именно колени. Соответственно, в будущем будут развиваться артрозы и другие негативные проявления быстрее, чем у остальных. Обычно это те дети, которых родители рано сажали в ходунки, которые, возможно, перенесли рахит или имеют слабую костно-мышечную систему.

— Восстановить поврежденные суставы можно?

— Если начался артроз, полностью его не вылечить, но можно остановить разрушение. Некоторые лица в целях заработка рекламируют различные дорогостоящие препараты, которые якобы восстанавливают суставы. Это неправда. Если бы такие средства действительно помогали, кто бы пошел протезировать сустав? Никто. А доверчивые пациенты от безысходности тратят деньги и покупают бесполезные препараты.

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При дегенеративном расстройстве (возрастном артрозе) надо вспомнить анатомию коленного сустава. Многие наши коллеги забывают, что в хряще нет сосудов. Соответственно, назначение препаратов — перорально или внутримышечно — не даст эффекта.

В мировой практике активно используют препараты, которые как раз таки обеспечивают смазку и дают питание хрящу, проводят плазмотерапию для подавления воспалительного процесса, вводят гиалуроновую кислоту (синовиальную жидкость).

У нас же до сих пор некоторые вводят внутрисуставно гормональные препараты, что отрицательно влияет на сустав. Хрящ, наоборот, начинает быстрее разрушаться.

Как понять, что пора менять сустав? На рентгенографии четко видно, как кости соприкасаются и начинают тереться. Это приводит к невыносимым болям. Обычным обезболивающим уже не справиться. Идет деформация сустава.

— Артроз приводит к инвалидизации?

— Да. Если не лечиться, просто принимать обезболивающие, снимая симптомы, в будущем это может привести к протезированию коленного сустава.

На поверхности сустава оседают остеофиты — патологические наросты, которые полностью разрушат сустав. Остается только замена протезом, другого лечения нет. Это очень дорого и травматично. Например, в США меняют сустав в специальной одежде, чуть ли не в скафандре, поскольку внутри все должно быть очень стерильным.

Попадет инфекция — протез нужно менять.

Многие забывают, что артроз начинается с одного колена. Просто у нас есть привычка не обращаться к врачу сразу же. Беспокоит одно колено? Потерплю, схожу на следующей неделе... В итоге визит откладывается и откладывается.

А за это время нагрузка идет на другое колено, в результате нарушения начинаются и там. Если снять рентген, то у всех пациентов встречается артроз обоих коленных суставов. Если ничего не делать, то человек в будущем будет прикован к постели.

К кому обращаться при появлении симптомов? Если беспокоит только один сустав, то к ортопеду-травматологу. Если воспалены несколько суставов (мелкие и крупные), то это уже к ревматологу. Многие, к сожалению, не знают, к какому специалисту обращаться, неправильно лечатся или затягивают лечение.

— Что делать для поддержания здоровья суставов?

— Самый лучший способ профилактики — это движение — специальные упражнения, лечебная физкультура, гимнастика.

Сустав всегда должен быть в тепле и в движении.

Если диагноз поставлен, то нужно вовремя получать лечение, не пропускать приемы.

С возрастом нужно ежегодно проходить обследования, сдавать анализы, измерять уровень кальция. При нехватке витаминов врач может прописать кальций, витамин D3, Омега-3, чтобы укрепить связочный аппарат суставов.

Кстати, избыток того же кальция вреден. Поэтому не занимайтесь самолечением! Некоторые думают, что принимают витамины, а на самом деле это лекарственные средства с соответствующими побочными эффектами.