19:46
USD 87.45
EUR 91.18
RUB 0.90
Общество

Авиакрушение в Актау. Самолеты Узбекистана изменили воздушные маршруты

Самолеты авиакомпании Uzbekistan Airways с 20 января стали летать в Европу, обходя воздушное пространство России. Об этом сообщает АН Podrobno.uz.

Отмечается, что маршруты рейсов изменены согласно отчету Европейского агентства безопасности полетов (EASA), где сообщалось о рисках полетов на европейской территории РФ.

Теперь маршрут проходит через Азербайджан и Турцию. Такое изменение повлияло на продолжительность рейсов. 

«Естественно, это удлиняет рейс на 30-40 минут в одну сторону и влечет дополнительные расходы для компании. Несмотря на это, мы не повышали тарифы, потому что это форс-мажорная ситуация, и пассажир не должен за нее отвечать», — отметил председатель правления авиакомпании Шухрат Худайкулов.

Решение принято специальной комиссией из представителей Минобороны, Минтранса, Узавиации и других ведомств под руководством премьер-министра Узбекистана после трагического инцидента — авиакрушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

По словам главы Uzbekistan Airways, маршруты полетов выбирают не авиакомпании, а авиационные власти страны. На данный момент воздушное пространство Украины и европейской части России, а также горные районы Азии считаются небезопасными для перелетов.

Ссылка: https://24.kg./obschestvo/318191/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил $846,4 миллиона
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев встретились на горнолыжной базе «Амирсой»
Узбекистан не сообщал о закрытии мусороперерабатывающего завода — Минприроды
В Узбекистане разрешили видеосъемку сотрудников МВД
Узбекский производитель химической продукции планирует открыть филиал в КР
Сокращать осужденным срок заключения за чтение книг предлагают в Узбекистане
Тарифы на газ и электричество: что ждет жителей КР и РУз в 2025 году
В Стамбуле шесть граждан Узбекистана умерли от отравления поддельным алкоголем
В Узбекистане предложили проверять госслужащих на склонность к коррупции
В Узбекистане возобновили поощрение за прохождение 10 тысяч шагов в день
Популярные новости
Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на&nbsp;инаугурации в&nbsp;США Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США
МИД Кыргызстана предупреждает граждан о&nbsp;новых мерах США по&nbsp;иммиграции МИД Кыргызстана предупреждает граждан о новых мерах США по иммиграции
Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из&nbsp;России Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из России
Здание &laquo;Кыргызтелекома&raquo; в&nbsp;центре Бишкека продадут Здание «Кыргызтелекома» в центре Бишкека продадут
Бизнес
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
O!Bank получил три награды от&nbsp;Межбанковского процессингового центра O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
28 января, вторник
19:31
Авиакрушение в Актау. Самолеты Узбекистана изменили воздушные маршруты Авиакрушение в Актау. Самолеты Узбекистана изменили воз...
19:02
Налоговая служба автоматизирует проверку отчетов по косвенным налогам
18:40
А где тут переход? В Бишкеке патрульные проводят рейд «Пешеход»
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 28 января. Что показывают датчики
18:04
В Кыргызстане запретили госномера с непристойными и криминальными аббревиатурами