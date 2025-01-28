В Кыргызстане запретили госномера с непристойными и криминальными аббревиатурами

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров утвердило перечень государственных регистрационных номерных знаков (госномеров) с недопустимыми для выдачи населению комбинациями букв. Решение вступило в силу еще в июне 2024 года.

В частности, к недопустимым для выдачи населению являются следующие комбинации букв:

обозначающие аббревиатуру государственных органов: MVD, MBD, MWD, MID, AKS, AKC, GNS, GTS, IIM, OBD, OVD, UBD, OWD, UVD, UWD;

обозначающие аббревиатуру межгосударственных объединений: OON, OOH;

обозначающие аббревиатуру товарных знаков и/или фирменных наименований, являющихся объектом интеллектуальной собственности;

комбинация букв, имеющая аббревиатуру приграничных стран, — TJK, UZB, KHP, KAZ;

комбинация букв, имеющая непристойное, нецензурное или двусмысленное значение, — GEI, HUY, HER, HUI, HYI, KOT, LOH, LOX, SEX, XEP, XUI, XUI, XYI, XYN;

комбинация букв, несущая пропаганду криминальной идеологии, — AUE, BOP, OPG, VOR, WOR, ZEK, ZLO.

Отметим, что у госагентства нет полномочий изымать номера с запрещенной комбинацией букв. Номера могут быть переданы на баланс ведомства для последующей утилизации владельцами добровольно или при перерегистрации транспортного средства.

В свою очередь, финансовые средства, заплаченные за покупку госномера, будут полностью возмещены собственнику.

При этом в случае остановки сотрудниками правоохранительных органов транспортное средство будет водворено на штрафстоянку для замены госномера.