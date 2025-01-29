За девять месяцев 2024 года в Кыргызстане 38 тысяч 708 человек нашли работу. Такие данные содержатся в отчетности Евразийской экономической комиссии.

Большинство кыргызстанцев трудоустроились в сфере оптовой и розничной торговли. Сферу ремонта авто выбрали 9 тысяч 458 человек, а в промышленности — 8 тысяч 783. В сектор образования устроились работать 7 тысяч 904 человека. Затем следуют сферы обрабатывающей промышленности (6 тысяч 280 человек) и здравоохранения, включая соцуслуги — 2 тысячи 976 человек.

При этом за указанный период уволились с работы 35 тысяч 441 гражданин.