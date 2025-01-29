В Бишкеке воздушные линии электропередачи хотят заменить подземным кабелем. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что глава ведомства Таалайбек Ибраев провел встречу с заместителем министра энергетики Азербайджана Орханом Зейналовым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в электроэнергетике, в частности поставки муфт и оборудования для строительства новых кабельных линий 110 и 35 киловольт в столице Кыргызстана.

В связи с ростом населения Бишкека и расширением городской территории существующие воздушные линии электропередачи создают потенциальные риски. Обсуждался проект их замены подземными кабельными трассами, что позволит повысить надежность энергоснабжения и снизить аварийность.

Азербайджан заинтересован в поставках необходимого оборудования и участии в проекте, отметили в Минэнерго.