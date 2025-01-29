Чиновников МВД раскритиковали за рост количества аварий на дорогах Кыргызстана

На коллегиальном заседании в МВД ответственных руководителей подвергли критике за рост количества аварий в последние дни. Несмотря на проведенные мероприятия по снижению количества ДТП, только немногие дали результат, и большинство оказалось малоэффективным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководство МВД отметило неполное выполнение задач по сокращению количества дорожных происшествий. По-прежнему существуют затруднения в предупреждении аварий — начиная от пропаганды Правил дорожного движения до дисциплины водителей.

Отмечается, что в 2024 году недостаточно вели работу по обеспечению безопасности дорожного движения. По итогам коллегии соответствующим подразделениям будет дана оценка деятельности.









Управлению по обеспечению безопасности дорожного движения поручили принять конкретные меры:

адресный анализ ситуации в каждом городе, области и районе, так как основным направлением предупреждения ДТП является профилактическая и пропагандистская деятельность;

на основе проведенного анализа разработать совместный комплексный план с территориальными управлениями внутренних дел, указать конкретные шаги.

Основной целью являются предотвращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества аварий со смертельными исходами и травмами, а также усиление ответственности органов внутренних дел и оперативности при возникающих проблемах на местах.

Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков подчеркнул важность четкого и качественного выполнения всех мероприятий, предусмотренных комплексным планом.

«В этом году от вас всех требуется решить ключевые вопросы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. Каждое мероприятие должно быть проведено последовательно и качественно. На коллегии будет дана оценка вашей деятельности по вопросам безопасности дорожного движения. Немедленно приступайте к реализации вышеуказанных требований и усиливайте проводимую работу», — потребовал он.