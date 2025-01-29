Для работы в Турции в сфере туризма есть вакансии для кыргызстанцев. Центр трудоустройства за рубежом объявляет о начале регистрации граждан КР для отправки в эту страну.

По данным ведомства, 500 вакансий открывается в престижных отелях Swandor Kiris, Swandor Topkapi и Lykia World на такие позиции, как:

официанты;

горничные;

гостевые менеджеры;

аниматоры;

повара;

клининг-персонал.

Желающие могут пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://form.jotform.com/250282114049449.

Требования к кандидатам: гражданство КР; возраст от 18 до 45 лет; наличие общегражданского (заграничного) паспорта с действующим сроком до 2026 года — обязательно.

Кандидаты, соответствующие заявленным требованиям, приглашаются на собеседование через электронную почту. Оно пройдет 30 января 2025 года.