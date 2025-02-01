В Бишкек прибыли 25 автобусов Isuzu. Скоро их выпустят на линии

В Бишкек доставили последнюю партию пассажирских автобусов Isuzu в количестве 25 единиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в столицу поэтапно поступили 85 современных 12-метровых автобусов, работающих на сжиженном газе.

Автобусы смогут разместить до 90 пассажиров, из которых 24 — сидячие места. Они оснащены современными кондиционерами для обеспечения комфортных поездок в жаркие дни.

Отмечается, что после получения государственных номеров и утверждения маршрутных схем новые автобусы выйдут на линии.