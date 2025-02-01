В городе Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее открыть

Мэр Оша Женишбек Токторбаев проинспектировал состояние самой большой улицы города — проспекта Масалиева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник обратил внимание соответствующих служб на многочисленные просьбы горожан открыть дорогу на улице Нурматова возле круговой развязки от проспекта Масалиева до улицы Шакирова (остановка «Грензавод»). Дорогу перекрыла воинская часть № 703.

Женишбек Токторбаев дал поручение соответствующим службам начать работу по открытию этой дороги.

Также в рамках ознакомления с состоянием проспекта Масалиева даны поручения демонтировать незаконные ограждения и заборы, а также объекты, вышедшие на красную линию, завершить разработку единого дизайн-кода (стандарта для внешнего облика) коммерческих объектов.