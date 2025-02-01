Орошаемую землю в Иссык-Атинском районе трансформируют для строительства дороги. Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал постановление о трансформации земельного участка орошаемой пашни площадью 1,8 гектара для строительства автодороги на территории айыльного аймака Ак-Кудук.

Этот участок переведут из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Государственной администрации района поручено внести изменения в земельно-учетную документацию и использовать землю по целевому назначению.

Чиновники должны обеспечить содержание и охрану объектов историко-культурного наследия, привлечение специалиста-археолога для археологического надзора в ходе раскопок и строительных работ в соответствии с законодательством, а также выплату суммы стоимости возмещения потерь и упущенной выгоды сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.