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Общество

Орошаемую землю в Иссык-Атинском районе трансформируют для строительства дороги

Орошаемую землю в Иссык-Атинском районе трансформируют для строительства дороги. Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал постановление о трансформации земельного участка орошаемой пашни площадью 1,8 гектара для строительства автодороги на территории айыльного аймака Ак-Кудук.

Этот участок переведут из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Государственной администрации района поручено внести изменения в земельно-учетную документацию и использовать землю по целевому назначению.

Чиновники должны обеспечить содержание и охрану объектов историко-культурного наследия, привлечение специалиста-археолога для археологического надзора в ходе раскопок и строительных работ в соответствии с законодательством, а также выплату суммы стоимости возмещения потерь и упущенной выгоды сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/318641/
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