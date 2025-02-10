Доставка товаров из Китая в Кыргызстан теперь доступна через Ozon

Кыргызстанцы теперь могут заказать товары из Китая через Ozon. Доставка будет бесплатной для покупателей по всей КР и займет около трех недель. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Получить заказы можно в отделениях «Кыргыз почтасы». Выбрать ближайший пункт выдачи можно при оформлении заказа на сайте или в приложении Ozon.

Уже сейчас доступно более 2,5 миллиона товаров из КНР в различных категориях. Отмечается, что цены в среднем на 15 процентов ниже аналогов из других стран.

«Аудитория активных покупателей в Кыргызстане постоянно растет: по итогам третьего квартала 2024 года она увеличилась в шесть раз, а количество заказов за аналогичный период — в более чем 12 раз. При этом китайские предприниматели не составят существенную конкуренцию для местных продавцов, так как сроки доставки из КНР значительно выше», — заявила коммерческий директор Ozon в КР Асель Тургунбекова.

Справка

Ozon начал работу в Кыргызстане в 2022 году. В начале 2023-го запущен первый сортировочный центр в Бишкеке.