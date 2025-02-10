Дом бывшего главы КНБ Казахстана выставили на продажу почти за $3,7 миллиона

В Астане выставили на продажу дом, интерьер и внешний вид которого совпадают с домом, принадлежавшим экс-главе Комитета национальной безопасности Кариму Масимову. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

По его данным, соответствующий лот опубликован на сайте электронной торговой площадки E-Qazyna. Жилой дом с цокольным этажом расположен в столичном районе Нура. Двухэтажный дом общей площадью 2 тысячи 877,7 квадратного метра оценен в 1 миллиард 883 миллиона 338 тысяч 958 тенге (около $3 миллионов 682,7 тысячи).

Фото cabinet-auction.e-qazyna.kz

К дому относятся несколько земельных участков разной площадью, на одном из которых расположен гараж. Дом продается вместе с имуществом в количестве 879 единиц. Среди них мебель, предметы быта, украшения, коллекционные монеты, сувенирное оружие.

Фото cabinet-auction.e-qazyna.kz

Имущество выставила на продажу Компания по управлению возвращенными активами. Торги будут проводить в форме аукциона на повышение цены.

5 января 2022 года президент Казахстана освободил Карима Масимова от должности председателя КНБ на фоне массовых беспорядков в стране. На следующий день его задержали по делу о государственной измене.

13 января 2022-го в Казахстане началось досудебное расследование по факту государственной измены в отношении Карима Масимова. С 27 января делу присвоен гриф «совершенно секретно».

В начале 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов назвал Карима Масимова главным организатором массовых беспорядков в январе 2022-го.