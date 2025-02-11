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Общество

От автобусов до броневиков. В КР начали производство отечественной бронетехники

В Кыргызстане разрабатывают первый отечественный броневик «Калкан» (в переводе с кыргызского — «Щит»).  Инициатором проекта стал предприниматель Мирбек Аскалиев. 

Журналист 24.kg побеседовал с Аскалиевым. Презентацию первой в истории страны отечественной бронемашины, по его словам, планируется провести осенью 2025 года. А пока боевой автомобиль собирается в засекреченном цеху. Туда, кстати, не пустили и корреспондента.

Аскалиев рассказал, что идея создания такого вида транспорта появилась в 2019-м, когда Кыргызстан получил VIN-код для производства авто. В перечень транспортных средств, которые страна может производить по этому коду, вошла и бронированная военная техника. Тогда и началась разработка отечественного броневика.

Все по стандартам НАТО

По словам Мирбека Аскалиева, на базе бронемашины «Калкан» можно произвести множество модификаций. Например, установить крупнокалиберный пулемет или другое вооружение, включая реактивную систему залпового огня («Катюши»). Полный привод позволит технике передвигаться по труднодоступным местам, а мощная броня обеспечит защиту от стрелково-пехотного оружия.

Вместимость броневика — десять человек в полной экипировке. «Калкан» создают по международным стандартам, включая натовские, его броня соответствует классу защиты «Б-6», который останавливает пули калибра 7,62 мм — один из самых распространенных в мире. Как отметил предприниматель, этот стандарт позволит вывести отечественную бронемашину на мировой рынок.

Отечественная не только сборка, но и производство

75 процентов составляющих бронированного автомобиля военного назначения производится в Кыргызстане. То есть закупаются только мотор, коробка передач, мосты и колеса. Купленный за границей бронированный металл местные мастера подгоняют под эскизы „Калкан“, укрепляют стыки с другими деталями с помощью композитных материалов и, консультируясь с зарубежными специалистами, собирают броневик в закрытом от посторонних глаз цеху. 

Сейчас, по словам Мирбека Аскалиева, его команда работает над тремя прототипами, которые планируется отправить за границу для испытаний на военном полигоне. Там их будут взрывать, обстреливать и проверять на прочность. Только после этого, пройдя стандартизацию и жесткую проверку, они смогут участвовать в международных тендерах для поставки техники на другие рынки. Предприниматель отметил, что если отечественная армия будет нуждаться в подобной технике, то они готовы снабдить ее по себестоимости.

Автобус как опытный образец

Вообще броневик — это не первая разработка отечественного автоконструктора. Мирбек Аскалиев начинал с производства автобусов. В 2022 году его компания презентовала автобус, оснащенный дизельным двигателем стандарта Евро-5 с высоким классом очищения выхлопных газов. Тогда на презентации присутствовал и глава государства, который покрутил баранку и оценил оценил местную разработку. 

Столичная мэрия планировала закупить партию этих автобусов для обновления общественного автопарка, но в итоге сделка не состоялась. Однако предприниматель не остановился и решил, что следующим этапом его деятельности станет производство бронированных автомобилей военного назначения «Калкан».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319459/
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