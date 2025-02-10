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Общество

А мы? Сеть «Тенистых прогулочных улиц» создают в городах Узбекистана

В 2025 году в 32 городах Узбекистана начнут создавать сети «Тенистых прогулочных улиц». Об этом сообщается на сайте Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.

Проект включает в себя посадку деревьев и растений вдоль тротуаров и отдельных велосипедных дорожек. В прибрежных зонах появятся специальные оздоровительные объекты и площадки протяженностью более 100 километров.

Это снизит уровень загрязнения воздуха на оживленных улицах на 5–10 процентов и температуру воздуха вдоль тротуаров на 3–5 градусов.

Также это будет способствовать повышению уровня физической активности населения и создания возможностей для здорового образа жизни.

На основе поступивших обращений и предложений населения необходимо создать благоприятные условия для улучшения экологической обстановки в населенных пунктах и популяризации здорового образа жизни, говорится в сообщении.

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий Китая при изучении влияния окружающей среды на психологическое состояние человека и анализе близости домов респондентов к зеленым зонам в радиусе 300, 500, 1 тысячи и 1 тысячи 500 метров выявили, что длительное пребывание на территории с зелеными насаждениями снижает риск депрессии и беспокойства.

В Париже (Франция) возросло внимание к кампании «Больше природы, меньше бетона», направленной на решение экологических проблем и дальнейшее озеленение города. Это подразумевает удаление бетона с большей части территорий зданий и сооружений и увеличение лесного покрова путем создания зеленых зон и посадки деревьев.

В рамках программ «Яшил макон» («Зеленое пространство») и «Мой сад» запланирована высадка 200 миллионов деревьев и кустарников. На территории высохшего Аральского моря создадут дополнительные 100 тысяч гектаров лесонасаждений, доведя общую площадь до 2,1 миллиона гектаров.

С 1 июля текущего года усиливается ответственность за самовольное бетонирование и возведение построек на засаженных территориях вблизи многоэтажных домов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319471/
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