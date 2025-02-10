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Общество

Талибы приказали сотрудникам ООН отрастить бороды

Департамент пороков и добродетели талибов в Герате приказал мужчинам – сотрудникам ООН воздержаться от прихода на работу без бороды. Об этом сообщает Amu.TV.

Представители «Талибана» посетили центр «Ислам-Кала» в Герате 8 февраля и предупредили сотрудников-мужчин о новом запрете.

Бритье или стрижка бороды приведет к тюремному заключению.

Как сообщило издание, запрет на бритье бороды последовал за участившимися случаями сбоя гуманитарных операций в Афганистане.

Проблемы с доставкой помощи приостановили 72 проекта гуманитарной помощи населению. В ноябре Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) зарегистрировало 164 инцидента. Отмечается, что 99 процентов инцидентов связаны с действиями «Талибана».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319479/
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