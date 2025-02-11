Таможенная служба Кыргызстана объявляет конкурс в резерв кадров

Государственная таможенная служба объявляет конкурс на формирование резерва кадров для замещения вакантных должностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель — прозрачность привлечения профессионалов и молодых специалистов на службу.

Кандидатов набирают по следующим направлениям:

в резерв кадров Таможенной службы КР;

на вакантную должность в подразделение ветеринарной службы «Учебно-специализированной» таможни;

на вакантные должности в подразделения информационных технологий таможенных органов КР;

для выпускников Российской таможенной академии РФ, прошедших обучение в очной форме по направлению «таможенная служба» на основании квоты, выделенной Россией.

Участвовать в конкурсе могут только граждане Кыргызстана в возрасте до 35 лет с соответствующим высшим образованием.