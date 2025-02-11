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Общество

Таможенная служба Кыргызстана объявляет конкурс в резерв кадров

Государственная таможенная служба объявляет конкурс на формирование резерва кадров для замещения вакантных должностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель — прозрачность привлечения профессионалов и молодых специалистов на службу.

Кандидатов набирают по следующим направлениям:

  • в резерв кадров Таможенной службы КР;
  • на вакантную должность в подразделение ветеринарной службы «Учебно-специализированной» таможни;
  • на вакантные должности в подразделения информационных технологий таможенных органов КР;
  • для выпускников Российской таможенной академии РФ, прошедших обучение в очной форме по направлению «таможенная служба» на основании квоты, выделенной Россией.

Участвовать в конкурсе могут только граждане Кыргызстана в возрасте до 35 лет с соответствующим высшим образованием.

Срок подачи документов: с 10 по 17 марта 2025 года.

Место подачи: Бишкек, улица Байтика Баатыра, 4а, общественная приемная (административное здание Государственной таможенной службы).

Конкурс проходит в три этапа: сдача нормативов по физической подготовке, компьютерное тестирование и собеседование.

Телефоны для справок: 0312510651 (добавочный 148), 0312512443.

Подробную информацию о квалификационных требованиях и перечне документов вы можете найти по ссылке.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319545/
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