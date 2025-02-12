ОРТ-2025. Как зарегистрироваться на тест и зачем это нужно

В Кыргызстане началась онлайн-регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). Какие для этого нужны документы, кому можно не сдавать тест и какие преференции у получивших лучшие результаты?

1 Зачем сдавать ОРТ? С 2012 года Общереспубликанское тестирование является обязательным для поступления во все вузы республики независимо от формы собственности. Проводит его Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО). Желающие поступить на грантовое или контрактное обучение обязательно должны сдать основной и тест по государственному языку. На некоторые факультеты необходимо сдать предметные тесты. Их проводят по физике, математике, химии, биологии, истории, английскому языку, кыргызскому языку и литературе, русскому языку и литературе. Обычно достаточно сдать один предметный тест для выбранной специальности. Только при поступлении в медицинские вузы требуется сдача двух — по химии и биологии. Читайте по теме ОРТ. Предметные тесты вызывают у абитуриентов больше затруднений, чем основной При этом есть перечень специальностей и направлений подготовки, где требуются дополнительные испытания, проводимые вузом. К примеру, для поступления на архитектуру или градостроительство абитуриенту предстоит пройти творческие испытания, будущим сотрудникам правоохранительных органов нужно сдать физкультуру. Со специальностями и соответствующим им перечнем предметных тестов можно ознакомиться здесь. Наличие профилирующего предметного теста дает абитуриенту преимущественное право при зачислении на соответствующие направления.

2 Кто может пройти тест: учащиеся 11-го класса общеобразовательной школы или выпускного курса среднего профессионального учебного заведения;

окончившие общеобразовательную школу (среднее профессиональное учебное заведение), не имеющие высшего образования и не обучающиеся в вузе;люди с высшим профессиональным образованием имеют право участвовать в ОРТ при условии их поступления в вуз на полный курс очной формы обучения на контрактной основе по направлениям и специальностям, по которым запрещена подготовка по заочной, очно-заочной, дистанционной формам обучения и в форме экстерната; граждане Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, претендующие на обучение по гранту Кыргызской Республики на основании международного соглашения о сотрудничестве в области образования. Граждане, имеющие среднее образование других государств, могут сдать ОРТ для участия в конкурсе на контрактные места вузов КР.

3 Тест по госязыку для всех С 2024 года тест по государственному языку является обязательным для всех абитуриентов, поступающих в вузы Кыргызстана. Это помогает определить уровень его владения будущими студентами. Итоги теста не влияют на результаты конкурса при зачислении. Сертификат ОРТ не выдается без сдачи теста по госязыку.

4 Кто освобождается от ОРТ? Не требуются результаты ОРТ при зачислении на некоторые специальности высших учебных заведений культуры и искусства и отдельные специальности физической культуры и спорта.

5 Как зарегистрироваться? Абитуриенты должны получить доступ к открытию своего «личного кабинета». Это можно сделать у лица, ответственного за регистрацию на ОРТ по месту обучения. Для заполнения бланка понадобятся: номер вашего мобильного телефона, электронные фотографии оригинала паспорта (лицевая и оборотная стороны) и личное фото. В дальнейшем указанный номер телефона будет использоваться в качестве логина не только для регистрации, но и для участия в конкурсе на зачисление в вузы КР. Поэтому не следует его менять. Выпускники прошлых лет могут получить доступ к открытию «личного кабинета» в районных и городских отделах образования по месту жительства после предъявления оригиналов паспорта и аттестата (диплома), свидетельствующих о полученном среднем образовании. На сайте ЦООМО доступна видеоинструкция по заполнению бланка онлайн-регистрации.

6 Кого не допустят на тест? Абитуриентов без документов, удостоверяющих личность, и регистрации на ОРТ. Если учащийся 11-го класса (выпускного курса колледжа, техникума) не достиг 16 лет и у него нет паспорта, то в качестве удостоверения его личности может быть использован оригинал справки и ее электронная копия из школы с фотографией учащегося. Читайте по теме ОРТ-2024. Как отличаются результаты девушек и юношей Справка должна быть заверена подписью директора школы (колледжа, техникума), а фотография учащегося - скреплена печатью образовательной организации. В прошлые годы были случаи, когда абитуриенты проносили с собой гаджеты, а некоторые пытались сдать тест за другое лицо. В таких случаях участников дисквалифицируют, а их результаты аннулируют.

7 Сколько стоит участие в ОРТ? Оплата за основной тест и каждый из предметных тестов составляет 470 сомов, за тест по госязыку – 200. Оплатить можно в «Элдик Банке» или через приложение «Мой О!» и предъявить квитанцию об оплате ответственному лицу за регистрацию на ОРТ либо в личном кабинете ввести номер квитанции и сумму.

8 Что ждет лучших? Ежегодно проходит церемония чествования абитуриентов, показавших лучшие результаты по итогам Общереспубликанского тестирования. Первые 50 человек (а иногда при равных баллах и больше) становятся обладателями золотых сертификатов. Это позволяет выбрать любой государственный вуз и поступить на бюджетное отделение вне конкурса.