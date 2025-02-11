Блокировка банковских карт, находящихся в реестре МВД РФ: комментарий МИД

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало информацию о блокировке российских банковских карт граждан КР, пребывающих в Российской Федерации.

Внешнеполитическое ведомство напоминает, что с 5 февраля 2025 года введен новый правовой режим — режим высылки, который применяется в отношении иностранных граждан, находящихся в РФ, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в стране.

Эта категория иностранцев включается в соответствующий реестр контролируемых лиц и им запрещается пользоваться банковскими услугами, регистрировать недвижимость, управлять транспортом, вступать в брак.

В России в реестр контролируемых лиц включены около 67 тысяч кыргызстанцев, у подавляющего большинства которых были заблокированы их банковские карты.

Для исключения из реестра, разблокировки банковских карт и снятия других ограничительных мер им необходимо урегулировать свое правовое положения в стране либо выехать за пределы РФ.

Гражданам, желающим урегулировать свое правовое положение, необходимо до 30 апреля 2025 года обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел России (для граждан, проживающих в Москве, в многофункциональный миграционный центр «Сахарово») с соответствующим заявлением о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации и предоставить заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора.

Граждане КР должны пройти следующие процедуры:

предоставить свои биометрические данные (пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование);

пройти медицинское освидетельствование;

не иметь задолженностей по обязательным платежам, подлежащим уплате в соответствии законодательством Российской Федерации.

При этом в случае включения в реестр контролируемых лиц граждан, имеющих разрешительные документы (РВП, ВНЖ, наличия трудового или гражданско-правового договора) и прошедших вышеуказанные процедуры, в целях их исключения из реестра следует обратиться в территориальные органы МВД РФ.

Во избежание попадания в реестр контролируемых лиц МИД вновь рекомендует гражданам Кыргызской Республики в ближайшее время привести в порядок все свои документы и урегулировать все вопросы по законному пребыванию в Российской Федерации.