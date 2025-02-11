Государство установило классические варианты трилогии эпоса «Манас»

Президент Садыр Жапаров подписал поправки к Закону «Об эпосе «Манас». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Отмечается, что внесенные в закон изменения касаются вопроса государственной деятельности в области сохранения и популяризации эпоса.

Например, в новой редакции закона прописано, что государство ответственно за создание школ манасчи и условий для всестороннего развития их творчества; создание условий для преподавания, изучения и проведения научных исследований по трилогии эпоса «Манас»; исследование, хранение, охрану и учет при обнаружении древних материалов, относящихся к трилогии эпоса «Манас»; обеспечение сохранности памятников, музейных ценностей, литературных и художественных произведений, связанных с эпосом; защиту интересов Кыргызской Республики, связанных с трилогией эпоса «Манас» за ее пределами.

Также закон гласит, что государство должно контролировать меры по защите текстов классической и других версий трилогии эпоса «Манас» от искажения его идей и идеологии, попыток разрушения или искажения содержания при повествовании и переводе на другие языки. Классическими вариантами трилогии эпоса «Манас» этим же законом установлены сказания манасчи Сагымбая Орозбакова и Саякбая Каралаева.

Кроме того, теперь использование имен главных героев трилогии эпоса «Манас» в наименованиях объектов, находящихся в государственной, муниципальной, частной и иных формах собственности, и выпускаемой ими продукции, разрешается в порядке, установленном кабмином.

Законопроект был внесен в парламент Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики в октябре 2024 года, а принят Жогорку Кенешем в декабре того же года.

В 2013 году решением межправительственного комитета ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия трилогия «Манас. Семетей. Сейтек.» была внесена в список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.