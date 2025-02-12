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Общество

Талант Аттокуров назначен начальником УВД Октябрьского района Бишкека

Талант Аттокуров назначен начальником УВД Октябрьского района Бишкека. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Уточняется, что глава МВД Улан Ниязбеков подписал приказ о назначении начальником Октябрьского РУВД Таланта Аттокурова. Ранее он занимал должность начальника ОВД Сокулукского района Чуйской области, начальника отдела внутренних дел Жайылского района.

Кадровые перестановки произошли после милицейского скандала. По итогам проверки Министерством внутренних дел фактов нарушения законности сотрудниками УВД Октябрьского района уволены 12 милицейских чиновников.

Напомним, что сотрудники ГОМ и самого УВД Октябрьского района за последнее время мелькали в сводках о задержании правоохранителей за вымогательство, пытки и изнасилование.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319630/
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