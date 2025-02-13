Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана

Читайте по теме Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана

Многие кыргызстанцы сейчас выезжают за границу — отдыхать, по делам, к родственникам. Иногда в поездках возникают неприятные инциденты или какие-то конфликтные ситуации. Могут украсть документы или задержать полиция. Поэтому иметь при себе номера телефонов наших посольств и консульств в разных странах, знать их адреса, очень важно.

24.kg собрало контакты дипломатических представительств Кыргызстана в разных странах. В материале использованы данные сайта Министерства иностранных дел КР.

1 Посольства Кыргызской Республики

Центральная Азия

Посольство Кыргызской Республики в Казахстане Адрес: город Астана, Дипломатический городок В-5, улица Кунаева, 1. Контактный номер: 0077172242024. Факс: 0077172242414. Почта: krembassyastana@gmail.com

Посольство Кыргызской Республики в Таджикистане Адрес: город Душанбе, улица Саид Носиров, 56а. Контактные номера: +992411000056, +992887782223. Факс: +992411000052. Телефон доверия: +992411000056. Почта: kgembassy.tj@mfa.gov.kg Горячая линия: +992887782223.

Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане Адрес: 744036 город Ашгабат, Гарашсызлык шаелы, д. 17. Почта: kgembassy.tm@mfa.gov.kg Контактный номер: +99312482295. Факс: +99312482294. Телефон доверия: +99312482296. Горячая линия: +99365694059.

Посольство Кыргызской Республики в Узбекистане Адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, улица Тахира, дом 10. Контактный номер: +998555064752. Телефон доверия: +998555064755. Почта: kg.embassy.uz@gmail.com Горячая линия: +998900383873.

СНГ

Посольство Кыргызской Республики в Азербайджане и Грузии Адрес: город Баку, Ясамальский район, улица Башир Сафар оглы, 133, бизнес-центр SAT Plaza 16-й этаж. Почта: kgembassy.az@mfa.gov.kg Сайт: https://mfa.gov.kg/ru/dm/posolstvo-kyrgyzskoy-respubliki-v-azerbaydzhanskoy-respublike-i-gruzii Горячая линия: +994557505301. Контактный номер: +994125055674.

Посольство Кыргызской Республики в Беларуси Адрес: город Минск, улица Старовиленская, 57. Контактный номер: +375173019117 (приемная). Телефон доверия: +375173784038 (консул). Почта: kgembassy.by@mfa.gov.kg Горячая линия: +375259045410 (консул). Сайт: https://mfa.gov.kg/ru/dm/belarus-ru Факс: +375173586602 (факс).

Посольство Кыргызской Республики в России Адрес: 115127, город Москва, улица Большая Ордынка, 64. Почта: kgembassy.ru@mfa.gov.kg Контактный номер: +79252855047. Телефон доверия: +74992376565. Факс: +74959516062. Горячая линия: +996999312002 (WhatsApp).

Посольство Кыргызской Республики в Украине Адрес: город Киев, Печерский район, переулок Редутный, 19/34. Контактный номер: 00380442370347. Факс: 00380442370347. Телефон доверия: 00380991148307. Почта: kgembassy.ua@mfa.gov.kg, kgembassy.ua@gmail.com Горячая линия: +380681396792.

Европа

Посольство Кыргызской Республики в Австрии Адрес: 1030 город Вена, Invalidenstrasse, 3/8. Почта: kgembassy.at@mfa.gov.kg Почта: kgconsulate.vienna@mfa.gov.kg Контактный номер: +4315350379. Телефон доверия: +431535037915. Сайт: www.mfa.gov.kg/vienna Горячая линия: +436677687295.

Посольство Кыргызской Республики в Бельгии Адрес: 47 rue de l`Abbaye, 1050 Ixelles, Royaume de Belgique. Почта: kgembassy.be@mfa.gov.kg Контактный номер: +3226401868. Факс: +3226400131. Сайт: https://mfa.gov.kg/en/dm/belgium-en Горячая линия: +32495903331. Телефон доверия: +3226401868.

Посольство Кыргызской Республики в Великобритании и Северной Ирландии Адрес: Аскот Хауз, улица Крауфорд, 119, город Лондон, W1U 6BJ. Почта: kgembassy.uk@mfa.gov.kg (общие вопросы). Почта: kgconsulate.uk@mfa.gov.kg (консульские вопросы). Контактный номер: +442038651994. Горячая линия: +447341185777 (+WhatsApp). Телефон доверия: +447341185777 (+WhatsApp).

Посольство Кыргызской Республики в Венгрии Адрес: 1026, Будапешт, улица Эндроди Шандор, 49/А. Почта: kgembassy.hu@mfa.gov.kg Контактный номер: +361253 8969; +3613514843. Горячая линия: +36303847462 (WhatsApp). Телефон доверия: +996312625088.

Посольство Кыргызской Республики в Германии Адрес: Otto-Suhr-Allee 146, 10585 Berlin. Почта: kgembassy.de@mfa.gov.kg Почта: kgconsulate.berlin@mfa.gov.kg Контактный номер: +493036411860. Горячая линия: +4917680835260, +4917681391642.

Посольство Кыргызской Республики в Италии Адрес: via Clitunno 2, 00198 Roma. Почта: kgembassy.it@mfa.gov.kg Контактный номер: +390633974666. Горячая линия: +393664937577.

Посольство Кыргызской Республики во Франции Адрес: 42, boulevard Flandrin, 75016 Paris. Почта: kgembassy.fr@mfa.gov.kg Контактный номер: +33171603704. Горячая линия: +33615117699.

Посольство Кыргызской Республики в Швейцарии Адрес: 1202 город Женева, Avenue Blanc, 51. Почта: kgembassy.ch@mfa.gov.kg Контактный номер: +41227079220. Контактный номер: +41227079224 (консульская секция). Факс: +41227079221. Телефон доверия: +41227079224. Горячая линия: +41782696841.

Азия

Посольство Кыргызской Республики в Афганистане Адрес: Дом № 11, улица 13, Вазир Акбар Хан, Кабул, Афганистан. Почта: kgembassyaf@gmail.com Контактный номер: +93779099326. Горячая линия: +93779099326.

Посольство Кыргызской Республики в Индии Адрес: Д 2/2, Васант Вихар, город Нью-Дели-110057. Почта: kgembassy.in@mfa.gov.kg Контактный номер: 00911126148019. Факс: 01126148009. Горячая линия: +919810304863.

Посольство Кыргызской Республики в Иране Адрес: город Тегеран, улица Пасдаран /Наренджестан, 5, дом № 24, почтовый индекс 19579-35611. Почта: kgembassy.ir@mfa.gov.kg Контактный номер: +982122830354. Факс: +982126472786. Телефон доверия: +982122830354. Горячая линия: +989352505226.

Посольство Кыргызской Республики в Китае Адрес: Пекин, 10/11 King’s Villas 18, Xiaoyun Road, 100016.

Посольство Кыргызской Республики в Катаре Адрес: Вилла № 4, улица № 545 (Саха 75 — Ум Аль-Сеним), Зона-66, Вест Бей, город Доха. Почта: kgembassy.qa@mfa.gov.kg Контактный номер: +97444131519. Факс: +97444131123. Горячая линия: +97450667001.

Посольство Кыргызской Республики в Кувейте Адрес: Кувейт, район Сурра, Блок 6, 13-я улица, Вилла −34. Контактный номер: +96525359951. Факс: +96525359981. Горячая линия: +96551702180. Почта: kgembassy.kw@mfa.gov.kg

Посольство Кыргызской Республики в Саудовской Аравии Адрес: 6575 Amr Al Damri Street — Assafarat Dist. RIYADH 12511 — 3562 Kingdom of Saudi Arabia. Контактный номер: +966112293272. Горячая линия: +966583769945. Факс: +966112293274. Телефон доверия: +966112293272. Почта: kgembassy.sa@mfa.gov.kg

Посольство Кыргызской Республики в Малайзии Адрес: 10-й этаж, Wisma Sin Heap Lee, 346 Jalan Tun Razak, 50400 город Куала-Лумпур. Почта: kgembassy.my@mfa.gov.kg Контактный номер: +60132386928. Факс: +60321632024. Горячая линия: +919560118267. Телефон доверия: +601160908713.

Посольство Кыргызской Республики в Монголии Адрес: город Улан-Батор, 14240, улица Жамъян Гун, 9, ICC Tower, 60-й этаж. Почта: kgembassy.mn@mfa.gov.kg Контактный номер: +97677113343. Горячая линия: +97688777859.

Посольство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах Адрес: Bayn Al Jesrain, Villa 5, in front of Shangri La Hotel, Qaryat Al Beri Абу-Даби. Почта: kgembassy.uae@gmail.com Контактный номер: +97125584955. Горячая линия: +97125584955.

Посольство Кыргызской Республики в Пакистане Адрес: город Исламабад, № 12, улица 33, сектор F-8/1. Почта: kgembassy.pk@mfa.gov.kg Контактный номер: +92512250010 / 2250020. Факс: +92512250030. Горячая линия: +923303717771. Телефон доверия: +92512250010.

Посольство Кыргызской Республики в Турции Адрес: Turan Gunes Bulvari, Galip Erdem caddesi 25, Yildiz/Oran, Ankara 06550. Почта: kgembassy.tr@mfa.gov.kg Контактный номер: +903124913506. Контактный номер: +903124913507. Факс: +903124913513.

Посольство Кыргызской Республики в Южной Корее Адрес: город Сеул, Йонгсан-гу, Собингго-ро 91 лагиль 16-10 (Донгбингго-донг 28-17). Почта: kgembassy.kr@mfa.gov.kg Контактный номер: +8223790952. Горячая линия: +821097980951 (только в случаях экстренных ситуаций). Телефон доверия: +8223790951.

Посольство Кыргызской Республики в Японии Адрес: 108-0073, город Токио, Минато-ку, 1-5-7 Мита. Почта: kyrgyzrepublicembassy@gmail.com Контактный номер: +810364538277. Контактный номер: +810368094949. Факс: +810364538279. Телефон доверия: +810368094949.

Америка

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде Адрес: 2360, Massachusetts Avenue, NW, Washington D.C. 20008. Почта: kgembassy.usa@mfa.gov.kg Контактный номер: +12024499822. Факс: +12025182932. Горячая линия: +12022562924. Телефон доверия: +12024499823.

2 Консульства Кыргызской Республики

Генеральное консульство в городе Алматы, Казахстан Адрес: 480012, город Алматы, улица Луганского, 30 «А». Почта: kgconsulate.almaty@mfa.gov.kg Контактный номер: +77273384070 +77272622122. Факс: +77273384070. Телефон доверия: +77779967710. Горячая линия: +77779967710 (WhatsApp).

Генеральное консульство в городе Гуанчжоу, Китай Адрес: Город Гуанчжоу, район Тяньхэ, улица Цзиньсуй, 62, комната 1101, блок 3. Почта: kgconsulate.guangzhou@mail.ru Контактный номер: +862038013875. Телефон доверия: +8618024539650.

Генеральное консульство в городе Дубай, ОАЭ Адрес: город Дубай, Дейра, район Ригга Аль Бутеен, здание Грин Тауэр, офис № 1204. Почта: kgconsulate.dubai@mfa.gov.kg Контактный номер: +97142364453. Горячая линия: +971588813567. Факс: +97142364405. Телефон доверия: +971588813567.

Генеральное консульство в городе Санкт-Петербург, Россия Адрес: город Санкт-Петербург, улица Набережная реки Фонтанки, 50. Почта: kgstpetersburg@mfa.gov.kg Почта: konsul_kr_spb@mail.ru Контактный номер: +78124182422. Телефоны доверия: +79291570508, +79910131348. Горячая линия: +79626882506.

Генеральное консульство в городе Екатеринбург, Россия Адрес: город Екатеринбург, улица Щорса, 54а, офис 5. Контактный номер: +73432273939, +73432236813, +73432236812, 312962095. Телефон доверия: +73432236813. Факс: +73432236812. Горячая линия: +79911993595. Почта: kgconsulate.ekb@mfa.gov.kg

Генеральное консульство в городе Новосибирске, Россия Адрес: 630099, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 30. Почта: kgconsulate.sib@mfa.gov.kg Контактный номер: +73833495843. Факс: +73833092762. Телефон доверия: +73833495843. Горячая линия: +79134615482; +79538017818.

Генеральное консульство в городе Казань, Россия Адрес: город Казань, улица Спартаковская, 6, 420107, Республика Татарстан. Почта: kgconsulate.kazan@mfa.gov.kg Контактные номера: +79061113411, +79274816926. Горячая линия: +79274816926. Телефон доверия: +79061113411.

Постоянное представительство при ООН, город Нью-Йорк, США Адрес: город Нью-Йорк, 866 Юнайтед Найшнз Плаза, офис № 477, почтовый индекс 10017. Почта: kyrgyzstan@un.int Контактный номер: 12124864654. Факс: +12124865259. Телефон доверия: +12124864654.

Генеральное консульство в городе Чикаго, США Адрес: улица Норт Ла Салл 100/1610, город Чикаго, Иллинойс, 60602. Почта: kgconsulate.сhicago@mfa.gov.kg Контактный номер: +13129942416. Горячая линия: +13129293442.

Генеральное консульство в городе Анталья, Турция Адрес: Antalya, Muratpaşa, Güzeloba Mah. Barınaklar Bulvarı Doktorlar Sitesi no:138. Контактный номер: +905465570471. Почта: kgconsulate.antalya@mfa.gov.kg