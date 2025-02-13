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Сюжет: Полезные советы

Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана

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Многие кыргызстанцы сейчас выезжают за границу — отдыхать, по делам, к родственникам. Иногда в поездках возникают неприятные инциденты или какие-то конфликтные ситуации. Могут украсть документы или задержать полиция. Поэтому иметь при себе номера телефонов наших посольств и консульств в разных странах, знать их адреса, очень важно.

24.kg собрало контакты дипломатических представительств Кыргызстана в разных странах. В материале использованы данные сайта Министерства иностранных дел КР.

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Посольства Кыргызской Республики

Центральная Азия

Посольство Кыргызской Республики в Казахстане

Адрес: город Астана, Дипломатический городок В-5, улица Кунаева, 1.

Контактный номер: 0077172242024.

Факс: 0077172242414.

Почта: krembassyastana@gmail.com

Посольство Кыргызской Республики в Таджикистане

Адрес: город Душанбе, улица Саид Носиров, 56а.

Контактные номера: +992411000056, +992887782223.

Факс: +992411000052.

Телефон доверия: +992411000056.

Почта: kgembassy.tj@mfa.gov.kg

Горячая линия: +992887782223.

Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане

Адрес: 744036 город Ашгабат, Гарашсызлык шаелы, д. 17.

Почта: kgembassy.tm@mfa.gov.kg

Контактный номер: +99312482295.

Факс: +99312482294.

Телефон доверия: +99312482296.

Горячая линия: +99365694059.

Посольство Кыргызской Республики в Узбекистане

Адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, улица Тахира, дом 10.

Контактный номер: +998555064752.

Телефон доверия: +998555064755.

Почта: kg.embassy.uz@gmail.com

Горячая линия: +998900383873.

СНГ

Посольство Кыргызской Республики в Азербайджане и Грузии

Адрес: город Баку, Ясамальский район, улица Башир Сафар оглы, 133, бизнес-центр SAT Plaza 16-й этаж.

Почта: kgembassy.az@mfa.gov.kg

Сайт: https://mfa.gov.kg/ru/dm/posolstvo-kyrgyzskoy-respubliki-v-azerbaydzhanskoy-respublike-i-gruzii

Горячая линия: +994557505301.

Контактный номер: +994125055674.

Посольство Кыргызской Республики в Беларуси

Адрес: город Минск, улица Старовиленская, 57.

Контактный номер: +375173019117 (приемная).

Телефон доверия: +375173784038 (консул).

Почта: kgembassy.by@mfa.gov.kg

Горячая линия: +375259045410 (консул).

Сайт: https://mfa.gov.kg/ru/dm/belarus-ru

Факс: +375173586602 (факс).

Посольство Кыргызской Республики в России

Адрес: 115127, город Москва, улица Большая Ордынка, 64.

Почта: kgembassy.ru@mfa.gov.kg

Контактный номер: +79252855047.

Телефон доверия: +74992376565.

Факс: +74959516062.

Горячая линия: +996999312002 (WhatsApp).

Посольство Кыргызской Республики в Украине

Адрес: город Киев, Печерский район, переулок Редутный, 19/34.

Контактный номер: 00380442370347.

Факс: 00380442370347.

Телефон доверия: 00380991148307.

Почта: kgembassy.ua@mfa.gov.kg, kgembassy.ua@gmail.com

Горячая линия: +380681396792.

Европа

Посольство Кыргызской Республики в Австрии

Адрес: 1030 город Вена, Invalidenstrasse, 3/8.

Почта: kgembassy.at@mfa.gov.kg

Почта: kgconsulate.vienna@mfa.gov.kg

Контактный номер: +4315350379.

Телефон доверия: +431535037915.

Сайт: www.mfa.gov.kg/vienna

Горячая линия: +436677687295.

Посольство Кыргызской Республики в Бельгии

Адрес: 47 rue de l`Abbaye, 1050 Ixelles, Royaume de Belgique.

Почта: kgembassy.be@mfa.gov.kg

Контактный номер: +3226401868.

Факс: +3226400131.

Сайт: https://mfa.gov.kg/en/dm/belgium-en

Горячая линия: +32495903331.

Телефон доверия: +3226401868.

Посольство Кыргызской Республики в Великобритании и Северной Ирландии

Адрес: Аскот Хауз, улица Крауфорд, 119, город Лондон, W1U 6BJ.

Почта: kgembassy.uk@mfa.gov.kg (общие вопросы).

Почта: kgconsulate.uk@mfa.gov.kg (консульские вопросы).

Контактный номер: +442038651994.

Горячая линия: +447341185777 (+WhatsApp).

Телефон доверия: +447341185777 (+WhatsApp).

Посольство Кыргызской Республики в Венгрии

Адрес: 1026, Будапешт, улица Эндроди Шандор, 49/А.

Почта: kgembassy.hu@mfa.gov.kg

Контактный номер: +361253 8969; +3613514843.

Горячая линия: +36303847462 (WhatsApp).

Телефон доверия: +996312625088.

Посольство Кыргызской Республики в Германии

Адрес: Otto-Suhr-Allee 146, 10585 Berlin.

Почта: kgembassy.de@mfa.gov.kg

Почта: kgconsulate.berlin@mfa.gov.kg

Контактный номер: +493036411860.

Горячая линия: +4917680835260, +4917681391642.

Посольство Кыргызской Республики в Италии

Адрес: via Clitunno 2, 00198 Roma.

Почта: kgembassy.it@mfa.gov.kg

Контактный номер: +390633974666.

Горячая линия: +393664937577.

Посольство Кыргызской Республики во Франции

Адрес: 42, boulevard Flandrin, 75016 Paris.

Почта: kgembassy.fr@mfa.gov.kg

Контактный номер: +33171603704.

Горячая линия: +33615117699.

Посольство Кыргызской Республики в Швейцарии

Адрес: 1202 город Женева, Avenue Blanc, 51.

Почта: kgembassy.ch@mfa.gov.kg

Контактный номер: +41227079220.

Контактный номер: +41227079224 (консульская секция).

Факс: +41227079221.

Телефон доверия: +41227079224.

Горячая линия: +41782696841.

Азия

Посольство Кыргызской Республики в Афганистане

Адрес: Дом № 11, улица 13, Вазир Акбар Хан, Кабул, Афганистан.

Почта: kgembassyaf@gmail.com

Контактный номер: +93779099326.

Горячая линия: +93779099326.

Посольство Кыргызской Республики в Индии

Адрес: Д 2/2, Васант Вихар, город Нью-Дели-110057.

Почта: kgembassy.in@mfa.gov.kg

Контактный номер: 00911126148019.

Факс: 01126148009.

Горячая линия: +919810304863.

Посольство Кыргызской Республики в Иране

Адрес: город Тегеран, улица Пасдаран /Наренджестан, 5, дом № 24, почтовый индекс 19579-35611.

Почта: kgembassy.ir@mfa.gov.kg

Контактный номер: +982122830354.

Факс: +982126472786.

Телефон доверия: +982122830354.

Горячая линия: +989352505226.

Посольство Кыргызской Республики в Китае

Адрес: Пекин, 10/11 King’s Villas 18, Xiaoyun Road, 100016.

Посольство Кыргызской Республики в Катаре

Адрес: Вилла № 4, улица № 545 (Саха 75 — Ум Аль-Сеним), Зона-66, Вест Бей, город Доха.

Почта: kgembassy.qa@mfa.gov.kg

Контактный номер: +97444131519.

Факс: +97444131123.

Горячая линия: +97450667001.

Посольство Кыргызской Республики в Кувейте

Адрес: Кувейт, район Сурра, Блок 6, 13-я улица, Вилла −34.

Контактный номер: +96525359951.

Факс: +96525359981.

Горячая линия: +96551702180.

Почта: kgembassy.kw@mfa.gov.kg

Посольство Кыргызской Республики в Саудовской Аравии

Адрес: 6575 Amr Al Damri Street — Assafarat Dist. RIYADH 12511 — 3562 Kingdom of Saudi Arabia.

Контактный номер: +966112293272.

Горячая линия: +966583769945.

Факс: +966112293274.

Телефон доверия: +966112293272.

Почта: kgembassy.sa@mfa.gov.kg

Посольство Кыргызской Республики в Малайзии

Адрес: 10-й этаж, Wisma Sin Heap Lee, 346 Jalan Tun Razak, 50400 город Куала-Лумпур.

Почта: kgembassy.my@mfa.gov.kg

Контактный номер: +60132386928.

Факс: +60321632024.

Горячая линия: +919560118267.

Телефон доверия: +601160908713.

Посольство Кыргызской Республики в Монголии

Адрес: город Улан-Батор, 14240, улица Жамъян Гун, 9, ICC Tower, 60-й этаж.

Почта: kgembassy.mn@mfa.gov.kg

Контактный номер: +97677113343.

Горячая линия: +97688777859.

Посольство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах

Адрес: Bayn Al Jesrain, Villa 5, in front of Shangri La Hotel, Qaryat Al Beri Абу-Даби.

Почта: kgembassy.uae@gmail.com

Контактный номер: +97125584955.

Горячая линия: +97125584955.

Посольство Кыргызской Республики в Пакистане

Адрес: город Исламабад, № 12, улица 33, сектор F-8/1.

Почта: kgembassy.pk@mfa.gov.kg

Контактный номер: +92512250010 / 2250020.

Факс: +92512250030.

Горячая линия: +923303717771.

Телефон доверия: +92512250010.

Посольство Кыргызской Республики в Турции

Адрес: Turan Gunes Bulvari, Galip Erdem caddesi 25, Yildiz/Oran, Ankara 06550.

Почта: kgembassy.tr@mfa.gov.kg

Контактный номер: +903124913506.

Контактный номер: +903124913507.

Факс: +903124913513.

Посольство Кыргызской Республики в Южной Корее

Адрес: город Сеул, Йонгсан-гу, Собингго-ро 91 лагиль 16-10 (Донгбингго-донг 28-17).

Почта: kgembassy.kr@mfa.gov.kg

Контактный номер: +8223790952.

Горячая линия: +821097980951 (только в случаях экстренных ситуаций).

Телефон доверия: +8223790951.

Посольство Кыргызской Республики в Японии

Адрес: 108-0073, город Токио, Минато-ку, 1-5-7 Мита.

Почта: kyrgyzrepublicembassy@gmail.com

Контактный номер: +810364538277.

Контактный номер: +810368094949.

Факс: +810364538279.

Телефон доверия: +810368094949.

Америка

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде

Адрес: 2360, Massachusetts Avenue, NW, Washington D.C. 20008.

Почта: kgembassy.usa@mfa.gov.kg

Контактный номер: +12024499822.

Факс: +12025182932.

Горячая линия: +12022562924.

Телефон доверия: +12024499823.

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Консульства Кыргызской Республики

Генеральное консульство в городе Алматы, Казахстан

Адрес: 480012, город Алматы, улица Луганского, 30 «А».

Почта: kgconsulate.almaty@mfa.gov.kg

Контактный номер: +77273384070 +77272622122.

Факс: +77273384070.

Телефон доверия: +77779967710.

Горячая линия: +77779967710 (WhatsApp).

Генеральное консульство в городе Гуанчжоу, Китай

Адрес: Город Гуанчжоу, район Тяньхэ, улица Цзиньсуй, 62, комната 1101, блок 3.

Почта: kgconsulate.guangzhou@mail.ru

Контактный номер: +862038013875.

Телефон доверия: +8618024539650.

Генеральное консульство в городе Дубай, ОАЭ

Адрес: город Дубай, Дейра, район Ригга Аль Бутеен, здание Грин Тауэр, офис № 1204.

Почта: kgconsulate.dubai@mfa.gov.kg

Контактный номер: +97142364453.

Горячая линия: +971588813567.

Факс: +97142364405.

Телефон доверия: +971588813567.

Генеральное консульство в городе Санкт-Петербург, Россия

Адрес: город Санкт-Петербург, улица Набережная реки Фонтанки, 50.

Почта: kgstpetersburg@mfa.gov.kg

Почта: konsul_kr_spb@mail.ru

Контактный номер: +78124182422.

Телефоны доверия: +79291570508, +79910131348.

Горячая линия: +79626882506.

Генеральное консульство в городе Екатеринбург, Россия

Адрес: город Екатеринбург, улица Щорса, 54а, офис 5.

Контактный номер: +73432273939, +73432236813, +73432236812, 312962095.

Телефон доверия: +73432236813.

Факс: +73432236812.

Горячая линия: +79911993595.

Почта: kgconsulate.ekb@mfa.gov.kg

Генеральное консульство в городе Новосибирске, Россия

Адрес: 630099, город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 30.

Почта: kgconsulate.sib@mfa.gov.kg

Контактный номер: +73833495843.

Факс: +73833092762.

Телефон доверия: +73833495843.

Горячая линия: +79134615482; +79538017818.

Генеральное консульство в городе Казань, Россия

Адрес: город Казань, улица Спартаковская, 6, 420107, Республика Татарстан.

Почта: kgconsulate.kazan@mfa.gov.kg

Контактные номера: +79061113411, +79274816926.

Горячая линия: +79274816926.

Телефон доверия: +79061113411.

Постоянное представительство при ООН, город Нью-Йорк, США

Адрес: город Нью-Йорк, 866 Юнайтед Найшнз Плаза, офис № 477, почтовый индекс 10017.

Почта: kyrgyzstan@un.int

Контактный номер: 12124864654.

Факс: +12124865259.

Телефон доверия: +12124864654.

Генеральное консульство в городе Чикаго, США

Адрес: улица Норт Ла Салл 100/1610, город Чикаго, Иллинойс, 60602.

Почта: kgconsulate.сhicago@mfa.gov.kg

Контактный номер: +13129942416.

Горячая линия: +13129293442.

Генеральное консульство в городе Анталья, Турция

Адрес: Antalya, Muratpaşa, Güzeloba Mah. Barınaklar Bulvarı Doktorlar Sitesi no:138.

Контактный номер: +905465570471.

Почта: kgconsulate.antalya@mfa.gov.kg

Генеральное консульство в городе Стамбуле, Турция

Адрес: Lamartin Caddesi No:7, Taksim, 34437 Beyoğlu, İstanbul.

Почта: kgconsulate.istanbul@mfa.gov.kg

Контактный номер: +902122356767.

Факс: +902122359293.

Горячая линия: +905351077212.

Телефон доверия: +902122356767.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319690/
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