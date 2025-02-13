Кыргызстан и Оман обсуждают возобновление авиасообщения и запуск прямых рейсов

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел переговоры с исполнительным директором оманской авиакомпании «Салам Эйр» Тареком Мираном Аль-Раиси в рамках официального визита в Оман. Встреча была посвящена перспективам развития авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Жээнбек Кулубаев подробно рассказал о прогрессе в авиационной отрасли Кыргызстана, упомянув модернизацию существующих и строительство новых международных аэропортов. Он напомнил об успешном опыте выполнения чартерных рейсов между Кыргызстаном и Оманом авиакомпанией «Салам Эйр» и предложил рассмотреть возможность открытия прямых регулярных рейсов.

Тарек Миран Аль-Раиси в свою очередь выразил благодарность за предоставленную информацию и подтвердил заинтересованность «Салам Эйр» в возобновлении чартерных рейсов в Кыргызстан. Он отметил, что это станет первым шагом к установлению прямого авиасообщения на постоянной основе.

По итогам встречи стороны договорились о проведении совместной работы по реализации достигнутых договоренностей. В частности речь идет о подготовке необходимой нормативно-правовой базы.