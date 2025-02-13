Мэр Бишкека осмотрел городские объекты и дал поручения по улучшению

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев осмотрел объекты города и дал поручения ведомствам по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Поручения градоначальника

Крупные водозаборы «Орто-Алыш» и «Баш-Кара-Суу»

Начальнику МП «Бишкекводоканал» следует обеспечить меры по поднятию статистического уровня подземных грунтовых вод, использованию научного подхода, ведению анализа потребления воды и внедрению инновационных технологий в системах водоснабжения, а также по ведению информационных кампаний об экономном использовании воды.

Эксплуатация инновационного твердотопливного котла в детском саду «Жаны-Уя» в селе Джал

Начальнику УКС следует провести ремонт в детском саду «Жаны-Уя» в селе Джал с созданием комфортных условий для детей.

Западный автовокзал (временный) и новый Восточный автовокзал

Директору МП «Бишкекавтобекети» следует создать пассажирам условия безопасного и комфортного ожидания рейсов, приобретения билетов и своевременного выезда автобусов на Западном (временном) и новом Восточном автовокзалах.

Демонтаж строений на северной объездной дороге

Акимам Первомайского и Свердловского районов следует провести экспертизу и инвентаризацию каждого жилого дома и построек, расположенных вдоль северной объездной дороги, совместно с хозяевами домов, проживающих в них от 15 лет и выше, внести предложения по решению их жилищных вопросов.

Состояние внутренних дорог на рынках «Дордой» и «Оберон-Форт»

Начальнику управления по контролю за землепользованием следует усилить работы по демонтажу строений, препятствующих реализации проекта реконструкции северной объездной дороги, а также снести ряд павильонов на рынке «Оберон-Форт», затрудняющих движение общественного транспорта.

Депо-2 МП «Бишкекский городской транспорт»

Директору «Бишкекгортранс» следует держать на контроле сроки реконструкции Депо-2 для эксплуатации, обслуживания и содержания электробусов.

Строительство спорткомплекса «Алга» и малой спортивной арены стадиона имени Долона Омурзакова

Начальникам УКС и ГУ «Бишкекглавархитектура» следует вести постоянный надзор за качеством строительно-монтажных работ и стройматериалов спортивного комплекса «Алга» и малой спортивной арены стадиона имени Долона Омурзакова.

Мэр также встретился с жителями жилых массивов «Тендик», «Дордой-2», «Келечек».

Начальнику Бишкекского госрегистра он поручил сформировать предложения по земельным правоотношениям демонтируемых объектов и начальнику МП «Бишкектеплоэнерго» — проводить постоянное исследование «умного» котла с использованием угля «Кара-Кече» и замеры вредных выбросов в атмосферу, рассчитать энергоэффективность котла.