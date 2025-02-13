Попал в реестр МВД РФ. Что делать кыргызстанцам, объяснил эксперт

Эксперт в сфере миграции Улан Ногойбаев рассказал в эфире «Биринчи радио» о том, что делать, если оказался в реестре МВД России.

По его словам, один раз, проверив так называемый серый список, не стоит успокаиваться, что у вас все в порядке.

«Список обновляется каждые четыре часа, поэтому будьте начеку и до 30 апреля проверяйте себя в нем. Если вы уже получили уведомление или знаете, что попали в этот список, следует обратиться в ближайшее по месту жительства подразделение МВД и сказать, что вы пришли легализовать свой статус в соответствии с указом президента РФ 1126. Проще говоря, это амнистия. Сделайте это вовремя. Времени достаточно — до 30 апреля. При желании все наши соотечественники имеют право легализоваться», — сказал Улан Ногойбаев.

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Он отметил, что просто так попасть в список в большинстве случаев невозможно.

«Если вы в нем оказались, значит, есть какие-то административные нарушения — неоплаченные штрафы, кредиты, отсутствие дактилоскопии и так далее. Даже наши коллеги-юристы нашли себя в этом списке, начали выяснять, как такое произошло. Один пример приведу: оказалось, 10 лет назад человек брал в банке кредит, немного просрочил, позже выплатил его полностью, но была небольшая пеня. Именно по этой причине он и попал в список, хотя 10 лет был добропорядочным гражданином», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России в реестр контролируемых лиц включены около 67 тысяч кыргызстанцев, у подавляющего большинства которых были заблокированы их банковские карты.

МИД напоминает, что с 5 февраля 2025 года введен новый правовой режим — режим высылки, который применяется в отношении иностранных граждан, находящихся в РФ, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в стране.

Эта категория иностранцев включается в соответствующий реестр контролируемых лиц, и им запрещается пользоваться банковскими услугами, регистрировать недвижимость, управлять транспортом, вступать в брак.