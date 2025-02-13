При законном нахождении в России препятствий для приема детей в школу нет

Если иностранный гражданин законно находится в России, то препятствий для устройства детей в школу не существует. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил глава спецпредставительства Минтруда Кыргызстана в РФ Марлес Шаршеев.

По его словам, в основном бывает так, что иностранный гражданин проживает по одному адресу, а зарегистрирован по другому. В этом случае могут возникнуть вопросы при принятии ребенка в школу.

«По детям школьного возраста были случаи: в посольстве КР формировали список, который, насколько я знаю, направляли в компетентные органы России», — сказал Марлес Шаршеев.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, согласно которому детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка.