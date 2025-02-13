В России запретят банкам и госслужбам использовать иностранные мессенджеры

В России банкам и государственным службам запретят общаться с гражданами с помощью иностранных мессенджеров. Об этом пишет «Медуза».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство разработало «комплекс мер для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества». Эти меры будут реализованы «в ближайшее время».

Правительство предлагает ввести обязательную маркировку звонков, которая будет определять, от кого они поступают — от организации или с «международного, виртуального номера». Такая информация будет отображаться на экране телефона.

Государственные службы, операторы связи и банки больше не смогут «применять иностранные мессенджеры при общении с людьми».

«Это поможет пресекать случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников таких учреждений», — говорится в сообщении правительства.

Кроме того, планируется создать информационную систему, «на платформе которой в том числе собраны записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях».

Россияне также смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, что позволит «оградить граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия».