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Общество

Тарифы на ритуальные услуги изменились. Разъяснение от мэрии Бишкека

Мэрия разъяснила ситуацию с изменением тарифов на ритуальные услуги. 

По ее данным, в зону ответственности муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» включены дополнительные территории. На БАРУ возлагаются не только функции по организации захоронений, но также обязанности по содержанию, благоустройству и охране всех муниципальных кладбищ на территории столицы.

Кроме того, формирование тарифов осуществляется с учетом стоимости расходных материалов, фонда оплаты труда работников, амортизационных отчислений и затрат на содержание муниципальных кладбищ. Согласно законодательству, земельные участки для захоронения гражданам предоставляются бесплатно, и стоимость участка земли в тариф не включена.

Актуальный прейскурант цен на услуги размещен на информационных стендах на кладбищах и официальном сайте БАРУ.

В муниципалитете отметили, что деятельность БАРУ осуществляется в строгом соответствии с законодательством. В случае выявления неправомерных действий со стороны сотрудников агентства или требований оплаты, не предусмотренной официальным прейскурантом, гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать об этом в соответствующие органы.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319893/
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