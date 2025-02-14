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Общество

Минфин хочет купить принтеры на 26 миллионов сомов

Государственное учреждение «Центр закупок» при департаменте государственных закупок Министерства финансов хочет закупить принтеры на 26 миллионов сомов. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Закупка проводится в формате запроса котировок с квалификационными требованиями. Оценка предложений будет осуществляться по стандартной процедуре.

Срок подачи предложений — до 18 февраля 2025 года. Срок действия предложений составляет 45 дней.

В заявке указано, что приобретаемая техника предназначена для более чем 100 государственных учреждений.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319903/
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