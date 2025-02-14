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Общество

Денег на охрану для школ в большинстве случаев нет — Минобразования КР

В школах нужна охрана — это безопасность детей. Об этом 24.kg заявил заведующий сектором по организационной и воспитательной работе Министерства образования и науки Кыргызстана Болот Иманалиев.

По его словам, если раньше кто-то посторонний не мог зайти в образовательную организацию, то сейчас запросто, если нет службы безопасности.

На вопрос, есть ли в школах система видеонаблюдения, чиновник ответил, что из республиканского бюджета деньги выделяют на зарплату работников образования и текущий ремонт зданий и сооружений. Все остальное — содержание зданий, коммунальные услуги, капремонт — должно покрываться за счет местного бюджета.

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«Руководство МОиН ежегодно обращается к местным органам власти, чтобы они установили систему видеонаблюдения. И еще больной вопрос — служба безопасности. Бишкек решил проблему, — сказал Болот Иманалиев. — Сейчас все родительские фонды отменили, незаконных сборов нет, и даже на службу безопасности нигде не собирают. В некоторых айыльных аймаках и малых городах за счет местного бюджета ставят охрану, но в большинстве случаев ее нет из-за отсутствия средств».

Отметим, что в стране только с начала 2025 года стало известно о трех школьниках, умерших после драк. Одна из потасовок произошла в школьном туалете. Пользователи соцсетей отметили необходимость установки видеонаблюдения и наличия служб безопасности.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319906/
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