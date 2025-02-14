Прощание с Нарыном Айыпом состоится 15 февраля

Похороны Нарынбека Идинова (Нарына Айыпа) пройдут завтра, 15 февраля, в 10.30. Прощание с известным журналистом состоится по адресу: улица Байтика Баатыра, дом 1/4, квартира 90.

Нарын Айып скончался 13 февраля в возрасте 72 лет. Как сообщили его коллеги, смерть настигла известного журналиста на рабочем месте.

Нарынбек Идинов родился в 1952 году в Джумгальском районе Нарынской области. В 1974-м окончил физический факультет Кыргызского национального университета. 1975-1976 — стажировка на физфаке МГУ имени Ломоносова. Окончил аспирантуру в Институте нефтехимического синтеза АН СССР.

Трудился в различных СМИ страны — «Азаттыке», ОТРК, НТС, «Пятый канал», Zanoza, издавал газеты и вел аналитические программы, возглавлял государственное информационное агентство «Кабар». В последнее время работал на «Седьмом канале».

У Нарына Айыпа остались супруга и четверо дочерей.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким.