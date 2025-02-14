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Общество

Кто должен подать налоговую декларацию за 2024 год — разъяснение ГНС

Налоговая служба Кыргызстана начала кампанию по приему Единой налоговой декларации за 2024 год.

Сроки подачи декларации

До 1 апреля 2025 года ее обязаны подать:

  • отечественная организация, за исключением финансируемой из бюджета и не имеющей налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период;
  • иностранная организация, осуществляющая деятельность на территории КР с образованием постоянного учреждения;
  • государственные и муниципальные служащие.

До 1 мая декларацию обязаны подать:

  • индивидуальные предприниматели;
  • физические лица, работающие на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;
  • граждане КР, занятые в международных организациях, дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств на территории страны;
  • физические лица, получившие налогооблагаемый доход и имеющие обязательства по уплате подоходного налога.

Кто освобожден от подачи налоговой декларации?

Ранее всеобщее декларирование физических лиц было отменено, и теперь декларацию могут не подавать:

  • работники, занятые в преподавательской, лечебно-оздоровительной, научно-исследовательской и творческой деятельности;
  • сотрудники организаций с частным и государственным участием;
  • пенсионеры, студенты и другие категории граждан.

Однако подавать декларацию можно добровольно. Это позволит получить физическим лицам возмещение подоходного налога. Для этого учитываются социальные и имущественные расходы, а также отчисления в Негосударственный пенсионный фонд.

Как подать налоговую декларацию?

Единая налоговая декларация подается в электронном виде через «Кабинет налогоплательщика».

В ней необходимо указать:

  • доходы, расходы и экономическую деятельность;
  • объекты имущества и уплаченные налоги;
  • активы, легализованные на основании Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» за отчетный период.

Подробную информацию можно получить в территориальных налоговых органах, по номеру 116 или на официальном сайте ГНС www.sti.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319928/
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