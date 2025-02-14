Налоговая служба Кыргызстана начала кампанию по приему Единой налоговой декларации за 2024 год.

Сроки подачи декларации

До 1 апреля 2025 года ее обязаны подать:

отечественная организация, за исключением финансируемой из бюджета и не имеющей налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период;

иностранная организация, осуществляющая деятельность на территории КР с образованием постоянного учреждения;

государственные и муниципальные служащие.

До 1 мая декларацию обязаны подать:

индивидуальные предприниматели;

физические лица, работающие на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;

граждане КР, занятые в международных организациях, дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств на территории страны;

физические лица, получившие налогооблагаемый доход и имеющие обязательства по уплате подоходного налога.

Кто освобожден от подачи налоговой декларации?

Ранее всеобщее декларирование физических лиц было отменено, и теперь декларацию могут не подавать:

работники, занятые в преподавательской, лечебно-оздоровительной, научно-исследовательской и творческой деятельности;

сотрудники организаций с частным и государственным участием;

пенсионеры, студенты и другие категории граждан.

Однако подавать декларацию можно добровольно. Это позволит получить физическим лицам возмещение подоходного налога. Для этого учитываются социальные и имущественные расходы, а также отчисления в Негосударственный пенсионный фонд.

Как подать налоговую декларацию?

Единая налоговая декларация подается в электронном виде через «Кабинет налогоплательщика».

В ней необходимо указать:

доходы, расходы и экономическую деятельность;

объекты имущества и уплаченные налоги;

активы, легализованные на основании Закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» за отчетный период.