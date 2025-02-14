Внимание! В Instagram вновь распространяют фейки о «заработке» от имени 24.kg

В последнее время в социальной сети Instagram участились случаи распространения ложной информации, в которой злоумышленники, прикрываясь именем 24.kg, предлагают различные схемы «быстрого и легкого заработка».

Официально заявляем: информационное агентство «24.kg» не имеет отношения к подобным предложениям! Мы не занимаемся рекламой финансовых пирамид, сомнительных инвестиционных проектов, «волшебных» способов обогащения и прочих мошеннических схем.







Редакция 24.kg призывает читателей быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников. Мы дорожим своей репутацией и делаем все возможное, чтобы защитить вас от дезинформации.