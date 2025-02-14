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Общество

Внимание! В Instagram вновь распространяют фейки о «заработке» от имени 24.kg

В последнее время в социальной сети Instagram участились случаи распространения ложной информации, в которой злоумышленники, прикрываясь именем 24.kg, предлагают различные схемы «быстрого и легкого заработка».

Официально заявляем: информационное агентство «24.kg» не имеет отношения к подобным предложениям! Мы не занимаемся рекламой финансовых пирамид, сомнительных инвестиционных проектов, «волшебных» способов обогащения и прочих мошеннических схем.

Редакция 24.kg призывает читателей быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников. Мы дорожим своей репутацией и делаем все возможное, чтобы защитить вас от дезинформации.

  • Помните! Единственный официальный источник информации о деятельности 24.kg — это наши сайт и официальные аккаунты в социальных сетях.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319937/
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