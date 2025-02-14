В Канте начали строить госипотечный жилой комплекс

В Канте началось строительство госипотечного жилья. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, новый жилой комплекс представляет собой 5-этажное здание, состоящее из 72 блоков и включающее 2 тысячи 160 квартир. Общая площадь комплекса составляет 27,8 гектара.

В жилкомплексе предусмотрена школа на 750 мест и детский сад на 280 мест. Будет собственная котельная, современная система очистки и распределения воды, солнечные панели, детские игровые площадки, парковка на 1 тысячу 290 мест и зоны отдыха.