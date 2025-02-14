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Общество

В мэрии создадут группу для выработки предложений в программу развития Бишкека

Из числа депутатов Бишкекского городского кенеша создадут рабочую группу для выработки предложений в Программу социально-экономического развития столицы на 2025 год.

Предложение о создании рабочей группы внес депутат Кубанычбек Конгантиев.

«На основе этой программы будет утвержден бюджет города, и если сейчас не внести предложения, то будет уже поздно», — сказал он, но коллеги не поддержали его инициативу.

Позже депутат Элизавета Алымбаева сказала, что депутаты не поняли предложение, поэтому проголосовали против, и попросила вновь поставить на голосование. Но депутаты вновь отклонили инициативу.

Тогда вице-мэр Мирлан Байгончоков пообещал, что рабочая группа из числа депутатов будет создана на площадке мэрии.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319979/
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