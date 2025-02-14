Афиша Бишкека на выходные: выставки, хиты «Сан-Ремо» и фантастическая комедия

Театры

15 февраля. Опера-фарс «Театральные порядки и беспорядки»

Это одна из самых удачных комических опер Гаэтано Доницетти, фарс о постановке оперы в провинциальном итальянском театре. Действие пьесы переносится в наши дни. Перед зрителями предстает оперный театр XXI века, переживающий не лучшие времена.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

15 февраля. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из них получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

15-16 февраля. Спектакль «Кош дегим келбейт»

Спектакль по мотивам произведения Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

16 февраля. Балет «Куйручук»

Главный герой балета Куйручук — насмешник и забавник, защитник и любимец простого народа. Он борется за свое личное счастье, за право быть с любимой Зейнеп. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

16 февраля. Спектакль «Река на асфальте»

Когда человек заглядывает в глаза гибели и принимает это, он становится свободным. Жизнь уже кажется другой. Меркнет все, что было важным: мнение общества, чьи-то осуждения. Человек понимает, как бы он прожил эту жизнь, если бы еще мог. В спектакле главной темой становится свобода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

15-16 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-20 февраля. Выставка Сансызбека Мирзираимова «Цена времени»

Самое сильное качество в картинах Сансызбека Мирзираимова — это цвет. Колорит его произведений декоративен, при этом он передает всю полноту ощущений художника, раскрывающего нам красоту окружающего мира и радость бытия.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 февраля — 3 марта. Выставка «Великий шелковый путь. Часть 3»

Свои работы представят известные кыргызские художники: Таалайбек Усубалиев, Суйутбек Торобеков, Бектен Усубалиев, Ормонали Идирисов, Жусуп Матаев, Сапарбай Осмоналиев, Каныбек Давлетов и Аскар Турумбеков.

«Галерея М», 10.00-22.00.

15 февраля. Ярмарка «Art-и-Cool Маркет»

Традиционно в торговом центре развернулась огромная ярмарка мастеров из Кыргызстана и Узбекистана. Только то, что создано своими руками, с любовью и хорошим настроением. Никакой перепродажи.

ТРЦ Dordoi Plaza, 10.00-21.00.

Концерты, фестивали, выступления

15-16 февраля. Шоу «Новый мир кыргызского цирка»

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 14.00.

16 февраля. Концерт Carmina amoris

Чуйский камерный оркестр подарит вам незабываемый концерт, посвященный самому прекрасному чувству на земле — любви. В его исполнении под руководством народного артиста КР Рахатбека Осмоналиева прозвучат величайшие музыкальные шедевры, воспевающие силу любви, страсти и нежности.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 15.00.

16 февраля. Концерт «Золотые хиты Сан-Ремо»

Вы окунетесь в атмосферу легендарного фестиваля «Сан-Ремо» вместе с симфоническим оркестром под управлением дирижера Жаната Абылкасымова (Казахстан) в исполнении солистов оперы и звезд эстрады. Вас ждут самые яркие и любимые песни и мелодии победителей фестиваля: Адриано Челентано, Тото Кутунньо, Аль Бано и Ромина Пауэр, Джанни Моранди, Эроса Рамазотти и других.

Кыргызский национальный драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

16 февраля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

15 февраля. Лекция по истории мирового искусства

В этот день гости отправятся в увлекательное путешествие в мир византийского искусства. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

16 февраля. Художественный мастер-класс

Мастер-класс по живописи акрилом проведет народный художник Кыргызской Республики Таалайбек Усубалиев.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

16 февраля. Сказка «Иван да Марья»

«Иван да Марья» — сказка о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, о том, что добро всегда побеждает зло.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

15-16 февраля. Спектакли «Странник Кранц» и «Каардуу чал»

Постановка «Странник Кранц» отражает хрупкость нашей планеты. Авторы пытаются обратить внимание молодого поколения на проблему экологии, окружающей среды, а также призвать людей к сохранению нашей планеты.

Ворчливый и жадный старик из сказки «Каардуу чал», у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).