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Общество

Мэрии Бишкека поручили найти деньги на установку видеокамер в школах и детсадах

Бишкекский городской кенеш поручил мэрии найти 42 миллиона 200 тысяч сомов на установку камер видеонаблюдения в школах и детских садах столицы. 

В 18 школах Бишкека нет камер. В этих учебных заведениях и еще в 118 детских садах установят видеонаблюдение. Эту работу мэрия должна завершить к началу второго полугодия 2025 года. 

Напомним, вице-мэр Мирлан Байгончоков сказал, что на установку видеокамер в бюджете столицы на 2025 год денег не предусмотрено, но отметил, что столичные власти найдут средства на эти цели. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/319991/
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