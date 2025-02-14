Мэрии Бишкека поручили найти деньги на установку видеокамер в школах и детсадах

Бишкекский городской кенеш поручил мэрии найти 42 миллиона 200 тысяч сомов на установку камер видеонаблюдения в школах и детских садах столицы.

В 18 школах Бишкека нет камер. В этих учебных заведениях и еще в 118 детских садах установят видеонаблюдение. Эту работу мэрия должна завершить к началу второго полугодия 2025 года.

Напомним, вице-мэр Мирлан Байгончоков сказал, что на установку видеокамер в бюджете столицы на 2025 год денег не предусмотрено, но отметил, что столичные власти найдут средства на эти цели.