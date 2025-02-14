По ее данным, жители теперь должны оплачивать за вывоз мусора «Тазалыку» по 42 сома 23 тыйына на человека и 23 сома 18 тыйынов для лиц пенсионного возраста с учетом НДС.

Также необходимо предоставить информацию о количестве фактически проживающих в МП «Тазалык» по адресу: улица Ростовская, 19Б.

Напомним, с 1 февраля 2025 года жители МТУ «Орок» за вывоз бытовых отходов также должны оплачивать «Тазалыку».