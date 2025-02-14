YAKA и кыргызские орнаменты: культурная апроприация или популяризация?

Российская предпринимательница Анна Обыденова создала бренд одежды YAKA, используя орнаменты кыргызской культуры. В социальных сетях это вызвало критику у части пользователей. Журналист 24.kg разбиралась в этом вопросе.

С чего все началось?

Пользовательница соцсетей Уулжан Бектурова опубликовала на своей Instagram-странице фото магазина российского бренда YAKA и возмутилась его линейкой одежды.

YAKA — бренд одежды Анны Обыденовой, основанный в 2023 году. Компания производит одежду, аксессуары и ковры с использованием стилизованных кыргызских орнаментов. Как говорится на их сайте, «бренд создан в честь 100-летия Кыргызской Республики». (В 2024 году было 100 лет со дня образования Кара-Киргизской автономной области. — Прим. 24.kg) Стоимость курток варьируется между 40-70 тысячами рублей, а юбки и брюки можно приобрести за 20 тысяч рублей.

Фото сайта YAKA. Куртки бренда

«Это и есть культурная апроприация: взять элементы чужой культуры, вырвать их из исторического смысла, превратить в товар и продать тем, кто готов заплатить за «экзотику». Ирония? Настоящие носители этой культуры остаются за бортом, а прибыль идет тем, кто никакого отношения к ней не имеет», — написала у себя в блоге Уулжан.

«YAKA сохраняет культурное наследие через симбиоз традиционных орнаментов Центральной Азии, микшируя их с современными тенденциями. Мы создаем вещи, которые подчеркивают индивидуальность носителя. Основу ДНК бренда составляют яркие цвета, вариации традиционных орнаментов и восточный колорит», — говорится там.

Авторские права

Произошло и серьезное недопонимание с авторскими правами. На сайте компании указано, что «копирование, введение в заблуждение покупателей путем имитирования общей стилистической особенности продукта и товарного знака» влечет судебные разбирательства. Данное сообщение восприняли как патентование всех кыргызских узоров.

Разбираясь в этом вопросе, мы выяснили, что на сайте Роспатента на ООО «ЙАКА» зарегистрирован товарный знак YAKA. В перечень товаров и услуг, охраняемых данным знаком, входят изделия из кожи и ее заменителей, одежда и аксессуары для животных, ковры, обработка и окрашивание кожи, меха, ткани, пошив одежды, шелкография.

Как сообщает бренд, авторские права защищают стилистику дизайна коллекции орнаментов.

Корреспондент 24.kg обратилась по этому поводу к заведующему отделом осуществления прав интеллектуальной собственности управления права Кыргызпатента Анарбеку Исмаилову.

«В нашем законодательстве нет запрета на использование кыргызских элементов традиционного народного творчества. Если она в России в соответствии с законодательством зарегистрировала товарный знак, она может производить одежду. Насколько я знаю, российское законодательство тоже не устанавливает запретов на использование в товарных знаках каких-то символов, элементов народного творчества при условии, что они не зарегистрированы в виде промышленного образца или как объект авторского права или традиционных знаний. В этой части претензий не может быть, так что с юридической стороны все верно», — сообщил Анарбек Исмаилов.

Что говорят этно-дизайнеры Кыргызстана?

Сооснователь бренда Qoorchaq Эрик Абдыкалыков отметил, что это затрагивает апроприацию, но при глубоком изучении вопрос стоит о культурном наследии и значении узоров.

«Люди, которые в большинстве используют кыргызскую орнаменталистику, используют ее штампованно, не понимая значения узоров. Это большая сложность и большая беда для нашей страны, потому что с самого начала кыргызы использовали орнаменталистику как коммуникацию. По орнаменталистике и культурному наследию было два удара: с приходом Советского Союза и в 1990-е, когда началось фабричное производство. Определенные узоры несут определенное значение, какая-то часть используется для нанесения на головной убор, какая-то для нижней части одежды, что-то для обуви, есть женские, есть мужские, есть для похоронной процессии», — сообщил Эрик Абдыкалыков.

По его словам, Qoorchaq под каждым изделием пишет значение узоров, которые использованы, и почему.

С тем, что нас копируют, мы сталкиваемся давно, начиная от фасона и лекал. Нам начали писать огромное число людей. Они думали, что это Qoorchaq и что он скопирован. Фасон и какие-то маленькие детали жакетов, их форма, лекала — один в один в некоторых местах. Когда видишь, что просто скопировали, нет нового, креативного, то с иронией к этому относишься.

«Допустимо, если взять разные элементы из туш кийизов, создать какую-то картину и запатентовать, а так в целом нельзя [патентовать кыргызские узоры], — прокомментировала основательница дома моды Baira Толгонай Байра.

Комментарии Анны Обыденовой

По словам автора проекта, идея создания бренда пришла к ней во время визита в Кыргызстан.

«Все стало складываться как будто само собой: знакомство с дизайнером, автором нашей первой потрясающей коллекции платков, съемка первого кампейна, нас сразу пригласили стать одним из спонсоров большого кинофестиваля, который проходил в Бишкеке в конце октября прошлого года», — добавила Анна Обыденова.

После волны критики предпринимательница опубликовала заявление в Instagram и отметила, что не видит в данной ситуации культурной апроприации, а наоборот, популяризацию кыргызских традиций за пределами страны. Она сообщила, что орнаменты для платков создала кыргызская художница, бижутерию — кыргызские ювелиры, ковры — кыргызская шырдачница, а одежду и вышивку — кыргызские швеи и вышивальщицы.

«На продукции бренда YAKA написано Made in Kyrgyzstan. Мы убеждены, что в данном случае, речь об апроприации не идет. Есть другие хорошие слова: аутентичность, идентичность, бережное обращение к культурному наследию, популяризация кыргызских традиций за пределами страны», — отметила Анна.

Через некоторое время она удалила пост с сообщением и закрыла свой личный аккаунт. Пользователи, которые писали комментарии с недовольствами на странице магазина, сообщили, что были заблокированы.

В октябре 2023 года YAKA стала партнером киномероприятия Qarash Lab в Бишкеке. В сентябре 2024-го линейку представили на Всемирных играх кочевников в Астане.