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Общество

Снос домов в парке имени Ататюрка. Споры по изъятию земель решаются только судом

Земельные споры, связанные с предоставлением, изъятием и прекращением права на участок, решаются только судом. Такое заявление сделал Конституционный суд в связи с публикациями в СМИ по вопросу участков в парке имени Мустафы Кемаля Ататюрка.

Напомним, решением Конституционного суда постановление мэрии города Бишкека по парку, принятое на основе части 3 статьи 44 Закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», признано законным и не противоречащим Конституции.

Конституционный суд по этому делу пришел к следующим выводам.

Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя, и для эффективного решения вопросов местного значения органы местного самоуправления должны обладать достаточным объемом полномочий, в том числе и отменой собственных актов.

Между тем в соответствии с Законом «Об основах административной деятельности и административных процедурах», если такой акт может повлечь изъятие имущества, помимо воли собственника, он не может быть отменен со стороны органа местного самоуправления, принявшего этот акт.

В этом случае акт может быть признан недействительным только в судебном порядке (статья 57).

Напомним, в апреле 2024 года мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше.

В мэрии заверяли, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды.  
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320001/
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