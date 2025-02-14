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Общество

Эскизы парковой зоны вдоль набережной реки Ала-Арчи показали чиновники

Эскизы парковой зоны в столице вдоль набережной реки Ала-Арчи показали чиновники. В Бишкекглавархитектуре обсудили несколько проектов для организации пешеходных пространств.

Отмечается, что на одном из участков, где планируется реализовать задуманное, будут амфитеатр, паблик-арт, воркаут-площадки, детская игровая зона, главная прогулочная дорожка и спуск к реке.

Главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев рассказал о проекте плана озеленения и создания пешеходного пространства в южной части города.

По его словам, Бишкекглавархитектура окажет поддержку в подготовке разрешительной документации для реализации подобных проектов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320014/
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