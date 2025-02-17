Правила охоты на территории Кыргызстана утвердил кабинет министров. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно обновленному документу, правила охоты регулируют отношения в этой сфере при ведении охотничьего хозяйства, использовании охотничьей продукции, а также устанавливают права и обязанности охотников и приравненных к ним лиц.

К охоте приравнивается и нахождение в охотничьих угодьях и на территории особо охраняемых природных зон, не входящих в их состав, с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, ловчими хищными птицами, капканами и иными орудиями охоты либо с продукцией охоты.

Правилами определены лимиты и нормы добычи диких животных, сроки, способы и орудия охоты, предельные сроки охоты на диких животных.

Охота на волка и шакала не лимитируется и не нормируется.

На территории республики разрешены следующие способы охоты на диких зверей и птиц:

с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия;

с применением охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом (кроме охоты на птиц, за исключением улара);

с применением самоловных орудий с максимальным размером капканов;

с использованием охотничьих собак и ловчих хищных птиц;

с применением метательного оружия (лук, арбалет);

с применением пневматического охотничьего оружия.

В КР запрещены охота с вертолетов, автомототранспортных средств и снегоходов, применение способов массового добывания диких зверей и птиц, использование военного и пневматического оружия (кроме использования при отстреле ворон, сорок, грачей, скворцов-майна, щурок), ловчих ям и настороженных ружей, крючков, капканов (размером более № 3), осветительных приборов, взрывчатых веществ, ядов, клея.

Отметим, что правила охоты в стране не обновлялись с 2015 года.