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Общество

Штрафы до 5 тысяч сомов. Какую ответственность несут родители за деяния детей

В целях профилактики школьных правонарушений разъяснительные беседы проводят не только с детьми, но и с их родителями. Об этом 24.kg сообщила главный специалист департамента образования мэрии Бишкека Гузель Турдубаева.

По ее словам, детей, совершивших правонарушения, обычно ставят на внутришкольный или учет Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН), включают в группу риска, а в отношении родителей применяют административные штрафные санкции — до 5 тысяч сомов. Материалы рассматривают комиссии по делам детей (КДД).

«Если ребенок подрался, кого-то оскорбил, унизил, что-то украл или даже курил, то родителей могут привлечь к ответственности за плохое воспитание», — сказала Гузель Турдубаева.

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Она напомнила о драке в туалете столичной школы № 93. Материалы, по словам главного специалиста департамента, рассмотрели на КДД Ленинского района. Всем родителям пришлось оплатить штрафы в размере 1 тысячи сомов, детей поставили на учет ИДН.

Отметим, что статья 102 «Уклонение от родительских обязанностей» Кодекса КР о правонарушениях гласит:

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение ребенком до 16 лет деяния, содержащего признаки правонарушения, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов).

2. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение ребенком до 16 лет деяния, содержащего признаки преступления, влечет наложение штрафа в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов).

Согласно статье 43, при отсутствии у ребенка 16-18 лет официального заработка, достаточного для уплаты штрафа, налагаемого за совершение правонарушения, он налагается на родителей или лиц, их заменяющих. Размер штрафа — не более 50 расчетных показателей (5 тысяч сомов).
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320100/
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