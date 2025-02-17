В Кыргызстане за 2024 год дети совершили 1,5 тысячи преступлений

В Кыргызстане за прошлый год несовершеннолетние совершили 1 тысячу 552 преступления. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на начальника отдела по координации и контролю Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) Нуржан Адылову.

По ее данным, 1 тысяча 665 преступлений совершено в отношении несовершеннолетних.

В основном совершаются преступления имущественного характера — кражи.

В 2024-м зарегистрировано два факта причинения тяжкого вреда здоровью, приведшие к смерти подростков (последствия драки), с начала 2025 года — три случая, по которым проводятся следственные мероприятия.

«По всем фактам причинения тяжкого вреда здоровью, приведшим к тяжким последствиям, возбуждены уголовные дела, по окончании следствия материалы будут направлены в суд. Несовершеннолетние, подозреваемые в совершении этих преступлений, ранее не состояли на профилактическом учете. За ними не было замечено противоправных действий. Кроме того, по всем резонансным преступлениям проводятся служебные расследования в отношении сотрудников ОВД, по результатам которых будут вынесены решения», — отметили в МВД.

Уточняется, что за прошлый год выявлено восемь фактов вымогательства среди учащихся общеобразовательных учреждений, в 2023-м — шесть.

За 2024 год выявлено и поставлено на профилактический учет 3 тысячи 862 несовершеннолетних.