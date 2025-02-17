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Общество

В Кыргызстане на 2 тысячи школ приходится всего 694 инспектора ИДН

По республике работает 694 инспектора по делам несовершеннолетних, нагрузка у них высокая, особенно в крупных городах. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на начальника отдела по координации и контролю ИДН Нуржан Адылову.

По ее данным, в регионах участковые уполномоченные выполняют также и функции ИДН.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с администрацией школ, лицеев, училищ на постоянной основе проводят разъяснительную работу среди детей и родителей, читают лекции на разные правовые темы, проводят рейды в местах скопления несовершеннолетних (пункты питания, игровые клубы, торговые центры и так далее).

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«В целях предотвращения и пресечения правонарушений среди несовершеннолетних необходима профилактика, проводимая всеми компетентными органами. Ранняя профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде является первоначальной задачей семьи, школы и других учреждений. Представители общественности также должны оказывать помощь в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», — подчеркнула Нуржан Адылова.

Отметим, что всего в стране на начало учебного года функционировало 2 тысячи 377 школ (в том числе 2 тысячи 173 государственных и муниципальных и 204 частных). В них обучалось около 1,5 миллиона учеников.

С начала 2025-го стало известно о трех школьниках, умерших после драк. Для обеспечения безопасности в МВД пообещали установить в учебных заведениях так называемые тревожные кнопки, модернизировать систему видеонаблюдения и открыть в каждой школе кабинеты ИДН.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320113/
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