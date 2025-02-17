Пожар в НИИХСиТО. МЧС начало внеплановую проверку медицинских учреждений

Служба по пожарному надзору при Министерстве чрезвычайных ситуаций начала внеплановую проверку медучреждений Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.
Внезапные проверки будут длиться полтора месяца.
В МЧС редакции рассказали, что в первом квартале 2024 года служба по пожарному надзору проверила 527 объектов здравоохранения по республике на предмет соблюдения пожарной безопасности.
В результате руководители 18 медучреждений оштрафованы на 304 тысячи сомов.
В министерстве отказались называть, в каких именно объектах здравоохранения не соблюдались правила пожарной безопасности.
Основные нарушения, зарегистрированные в лечебных учреждениях:
- эвакуационный план не соответствует требованиям;
- не установлены указатели «Выход»;
- в зданиях не установлены системы обнаружения пожара и оповещения;
- системы пожаротушения либо отсутствуют, либо находятся в неисправном состоянии;
- деревянные постройки не обработаны специальным огнезащитным составом;
- здания не обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.
Больные с проблемами сердца могут обращаться в другие медучреждения.