Пожар в НИИХСиТО. МЧС начало внеплановую проверку медицинских учреждений

Служба по пожарному надзору при Министерстве чрезвычайных ситуаций начала внеплановую проверку медучреждений Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Внезапные проверки будут длиться полтора месяца.

В МЧС редакции рассказали, что в первом квартале 2024 года служба по пожарному надзору проверила 527 объектов здравоохранения по республике на предмет соблюдения пожарной безопасности.

В результате руководители 18 медучреждений оштрафованы на 304 тысячи сомов.

В министерстве отказались называть, в каких именно объектах здравоохранения не соблюдались правила пожарной безопасности.

Основные нарушения, зарегистрированные в лечебных учреждениях:

эвакуационный план не соответствует требованиям;

не установлены указатели «Выход»;

в зданиях не установлены системы обнаружения пожара и оповещения;

системы пожаротушения либо отсутствуют, либо находятся в неисправном состоянии;

деревянные постройки не обработаны специальным огнезащитным составом;

здания не обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Больные с проблемами сердца могут обращаться в другие медучреждения.