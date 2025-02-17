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Общество

Пожар в НИИХСиТО. МЧС начало внеплановую проверку медицинских учреждений

Служба по пожарному надзору при Министерстве чрезвычайных ситуаций начала внеплановую проверку медучреждений Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Внезапные проверки будут длиться полтора месяца.

В МЧС редакции рассказали, что в первом квартале 2024 года служба по пожарному надзору проверила 527 объектов здравоохранения по республике на предмет соблюдения пожарной безопасности.

В результате руководители 18 медучреждений оштрафованы на 304 тысячи сомов.

В министерстве отказались называть, в каких именно объектах здравоохранения не соблюдались правила пожарной безопасности.

Основные нарушения, зарегистрированные в лечебных учреждениях:

  • эвакуационный план не соответствует требованиям;
  • не установлены указатели «Выход»;
  • в зданиях не установлены системы обнаружения пожара и оповещения;
  • системы пожаротушения либо отсутствуют, либо находятся в неисправном состоянии;
  • деревянные постройки не обработаны специальным огнезащитным составом;
  • здания не обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Больные с проблемами сердца могут обращаться в другие медучреждения.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/320127/
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