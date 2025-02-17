Долг превысил 43 тысячи сомов. Бишкекводоканал отключил воду неплательщикам

Сотрудники МП «Бишкекводоканал» отключили воду жителям города, которые несколько лет не оплачивали услуги водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В Свердловском районе столицы зафиксирована задолженность:
- 43 тысячи 93 сома (долг с 2012 года);
- 15 тысяч 584 сома;
- 14 тысяч 61 сом;
- 13 тысяч 278 сомов;
- 11 тысяч 312 сомов.
В Первомайском районе:
- 24 тысячи 872 сома (долг с 2022 года);
- 17 тысяч 749 сомов (долг с 2022 года);
- 10 тысяч 182 сома (долг с 2022 года);
- 9 тысяч 88 сомов (долг с 2023 года);
- 14 тысяч 757 сомов (долг с 2022 года).
В Ленинском районе:
- 16 тысяч 900 сомов (долг с 2022 года);
- 15 тысяч сомов (долг с 2021 года);
- 11 тысяч 897 сомов (долг с 2022 года);
- 10 тысяч сомов (долг с 2023 года);
- 10 тысяч 82 сома (долг с 2023 года).
Как подчеркивает предприятие, подобные долги создают серьезные финансовые трудности, которые препятствуют своевременным ремонту, модернизации и развитию водопроводной инфраструктуры города.
Тариф на холодную воду и стоки составляет:
- 1 кубометр воды — 10,45 сома;
- 1 кубометр стоков — 3,45 сома.
Если нет прибора учета, то расчет ведется по норме водопотребления — 350 литров на человека.
Отмечается, что обеспечение Бишкека питьевой водой — это сложный и затратный процесс, включающий добычу воды из скважин, работу насосных станций, обеззараживание и транспортировку к потребителям. Тариф не покрывает всех затрат, необходимых для бесперебойного водоснабжения и водоотведения. Основная статья расходов — электроэнергия, необходимая для работы насосов и очистных сооружений.
МП «Бишкекводоканал» просит всех абонентов вовремя оплачивать услуги водоснабжения и не накапливать задолженность. В противном случае предприятие отключит водоснабжение в соответствии с действующими нормами.